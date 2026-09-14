Двенадцать стран Евросоюза призвали Брюссель перейти к гораздо более активной политике в Арктике. Среди подписавших заявление — Латвия, Литва и Эстония. На фоне военной активности России, интереса Китая к северным маршрутам и открытия новых морских путей Арктика все быстрее превращается из периферийного региона в один из ключевых фронтов геополитического соперничества.

На Европейском арктическом саммите, который прошел 13–14 сентября в финском Рованиеми, представители 12 государств ЕС заявили, что Евросоюз должен играть в Арктике более «стратегическую и проактивную» роль.

Совместное заявление поддержали Финляндия, Дания, Швеция, Германия, Франция, Нидерланды, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Румыния и Греция. Страны потребовали выделить достаточные ресурсы для защиты интересов ЕС и учитывать радикально изменившуюся геополитическую обстановку.

Россия названа главной долгосрочной угрозой

Одной из центральных тем встречи стала безопасность.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после саммита назвал Россию главной долгосрочной угрозой стабильности и безопасности Арктики. Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что происходящее на Крайнем Севере касается всего Евросоюза, а безопасность Арктики является частью европейской безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил о необходимости усиления присутствия ЕС, которое должно дополнять деятельность НАТО. По его словам, именно на севере Европы особенно отчетливо видны новые угрозы европейской безопасности.

Это важный поворот. Предыдущая арктическая стратегия ЕС, принятая в 2021 году, была сосредоточена прежде всего на климате, экологии и экономическом развитии. Теперь безопасность и геополитика выходят на первый план. Обновленную стратегию Евросоюза по Арктике ожидают уже этой осенью.

Зачем Европе Арктика

Причина не только в России. Из-за сокращения площади морского льда постепенно становятся доступнее новые судоходные маршруты и месторождения полезных ископаемых.

Регион имеет значение сразу в нескольких сферах: оборона, морские коммуникации, критически важное сырье, энергетика, подводная инфраструктура, космические технологии и торговля. Одновременно растет интерес Китая к арктическим маршрутам и ресурсам.

На саммите Финляндия, в частности, продвигает идею создания более серьезного европейского ледокольного потенциала. Германия эту инициативу поддержала. Финляндия обладает уникальной компетенцией в этой отрасли: по данным финской стороны, в стране проектируется около 80% мировых ледоколов, а производится около 60%.

Почему это особенно важно для Латвии и Балтии

Участие Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении показательно. Балтийские страны фактически поддерживают подход, при котором Балтийское море, Северная Атлантика и Арктика рассматриваются как элементы единого северного пространства безопасности Европы.

Это имеет практическое значение. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО северный фланг альянса стал географически непрерывным — от Балтийского региона до Крайнего Севера. Еще в июле 12 стран НАТО, включая Финляндию, Швецию, Германию, Францию и Нидерланды, договорились усилить совместную ответственность за морскую безопасность в Балтийском море, Северной Атлантике и Арктическом океане.

Для Латвии это означает, что защита Балтийского моря все меньше рассматривается отдельно от событий на Крайнем Севере. Российские базы и Северный флот, морские коммуникации в Северной Атлантике, арктические маршруты и защита подводной инфраструктуры становятся частями одной стратегической картины.

Арктика становится новым геополитическим рубежом

Еще недавно европейская политика в Арктике строилась главным образом вокруг изменения климата и экономического сотрудничества. Теперь подход заметно меняется.

Россия усиливает военную составляющую своего присутствия на Севере, Китай стремится получить доступ к новым маршрутам и ресурсам, а Европа пытается не допустить ситуации, при которой решения о будущем Арктики будут приниматься без нее. AP отмечает, что таяние льдов одновременно открывает новые морские пути и облегчает доступ к минеральным ресурсам, усиливая международную конкуренцию.

Заявление 12 стран — не просто дипломатическая декларация об Арктике. Оно показывает более глубокий сдвиг европейской политики: Крайний Север начинают рассматривать как полноценное направление обороны и стратегической конкуренции наряду с Балтийским и Черным морями. Для Латвии это означает дальнейшее усиление значения всего северо-восточного фланга НАТО и ЕС.