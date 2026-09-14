Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кубинец из России подозревается в организации терактов в Литве по заданию ГРУ 0 38

В мире
Дата публикации: 14.09.2026
BNS
Изображение к статье: Оэмис Ромагоза Дуррути

Проживающий в России кубинец Оэмис Ромагоза Дуррути подозревается в том, что по заданию российской военной разведки (ГРУ) организовал террористические атаки в Литве, Польше, Чехии и Румынии, сообщил в понедельник отдел расследований литовского вещателя LRT.

По данным журналистов, мужчина, работающий в России учителем сальсы и бачаты, вербовал в социальных сетях преимущественно ищущих работу граждан стран Латинской Америки, которые могли свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

Собранные данные свидетельствуют о том, что с мая по сентябрь 2024 года Ромагоза Дуррути координировал спланированные ГРУ теракты в Польше, Чехии, Румынии и Литве.

В Литве он связан с попытками поджога в сентябре 2024 года в Шяуляй. Целью стали хранившиеся на территории компании TVC Solutions мобильные станции анализа радиочастотного спектра, предназначенные для Украины и используемые в том числе для обнаружения дронов.

Компания под руководством Рамунаса Дирмейкиса на тот момент произвела более половины заказа – 18 из 30 станций.

По данным правоохранительных органов, оборудование стоимостью свыше 1,5 млн евро пытались поджечь 17 и 22 сентября. Во втором случае зажигательная жидкость воспламенилась, но огонь не перекинулся на технику.

Отдел расследований LRT отмечает, что для операции в Литве были завербованы колумбийцы, кубинцы, испанец, белорус и россиянин. Им оплачивали авиабилеты, гостиницы и такси, а также передавали информацию о цели.

Следствие установило, что часть подозреваемых не знала о том, что истинным заказчиком операции является российское ГРУ. Адвокаты подсудимых в Шяуляй сообщили журналистам, что их подзащитные якобы считали, что выполняют задание по устрашению бизнес-конкурентов.

Ромагоза Дуррути искал исполнителей в группах Telegram и Facebook. Используя несколько различных аккаунтов, он предлагал работу в Европе, а в некоторых случаях искал людей с военным опытом.

Один из завербованных им колумбийцев в мае 2024 года совершил два выпада в Польше – в Варшаве и Радоме, а позже поджег автобусный парк в Праге. Другой колумбиец был задержан в Румынии при подготовке поджога предприятия по переработке отходов.

В настоящее время в Литве под стражей находятся семь человек, подозреваемых или обвиняемых в террористической деятельности. Еще на троих, включая Ромагозу Дуррути, выданы международные ордера на арест. Одна из разыскиваемых, кубинка Майра Эукарис де ла Ластра Нисталь, была задержана в этом году в Панаме.

Два главных организатора атаки в Шяуляй – граждане Кубы Алексис Пекоросо и Ромагоза Дуррути – объявлены в международный розыск.

Расследование LRT проводилось совместно с немецкой Deutsche Welle, командами журналистов-расследователей чешского общественного вещателя и платформой расследовательской журналистики Европейского вещательного союза (EBU).

Ранее агентство BNS сообщало, что в переданном в суд в январе деле граждане Беларуси, Колумбии, Испании, Кубы и России обвиняются в участии в террористической группе, покушении на теракт и финансировании терроризма. В отношении всех обвиняемых применена крайняя мера пресечения в виде содержания под стражей.

×
#терроризм #Литва #социальные сети #теракт #ГРУ
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Цифровой кошелек
Изображение к статье: Хуситы меняют карту Ближнего Востока: под угрозой один из главных морских путей мира
Изображение к статье: Руслан Кравченко
Изображение к статье: Польский депутат Европарламента Гжегож Браун

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ксения Собчак побывала дома у 73-летнего Анатолия Вассермана.
Lifenews
Изображение к статье: Какие цветы стоит сеять осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Евросоюз и Арктика
В мире
Изображение к статье: лайнер airBaltic Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Хиситы захватили два острова
В мире
Изображение к статье: Что приготовить из кабачков: вкусные заготовки на зиму
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ксения Собчак побывала дома у 73-летнего Анатолия Вассермана.
Lifenews
Изображение к статье: Какие цветы стоит сеять осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Евросоюз и Арктика
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео