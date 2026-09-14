Проживающий в России кубинец Оэмис Ромагоза Дуррути подозревается в том, что по заданию российской военной разведки (ГРУ) организовал террористические атаки в Литве, Польше, Чехии и Румынии, сообщил в понедельник отдел расследований литовского вещателя LRT.

По данным журналистов, мужчина, работающий в России учителем сальсы и бачаты, вербовал в социальных сетях преимущественно ищущих работу граждан стран Латинской Америки, которые могли свободно перемещаться по Шенгенской зоне.

Собранные данные свидетельствуют о том, что с мая по сентябрь 2024 года Ромагоза Дуррути координировал спланированные ГРУ теракты в Польше, Чехии, Румынии и Литве.

В Литве он связан с попытками поджога в сентябре 2024 года в Шяуляй. Целью стали хранившиеся на территории компании TVC Solutions мобильные станции анализа радиочастотного спектра, предназначенные для Украины и используемые в том числе для обнаружения дронов.

Компания под руководством Рамунаса Дирмейкиса на тот момент произвела более половины заказа – 18 из 30 станций.

По данным правоохранительных органов, оборудование стоимостью свыше 1,5 млн евро пытались поджечь 17 и 22 сентября. Во втором случае зажигательная жидкость воспламенилась, но огонь не перекинулся на технику.

Отдел расследований LRT отмечает, что для операции в Литве были завербованы колумбийцы, кубинцы, испанец, белорус и россиянин. Им оплачивали авиабилеты, гостиницы и такси, а также передавали информацию о цели.

Следствие установило, что часть подозреваемых не знала о том, что истинным заказчиком операции является российское ГРУ. Адвокаты подсудимых в Шяуляй сообщили журналистам, что их подзащитные якобы считали, что выполняют задание по устрашению бизнес-конкурентов.

Ромагоза Дуррути искал исполнителей в группах Telegram и Facebook. Используя несколько различных аккаунтов, он предлагал работу в Европе, а в некоторых случаях искал людей с военным опытом.

Один из завербованных им колумбийцев в мае 2024 года совершил два выпада в Польше – в Варшаве и Радоме, а позже поджег автобусный парк в Праге. Другой колумбиец был задержан в Румынии при подготовке поджога предприятия по переработке отходов.

В настоящее время в Литве под стражей находятся семь человек, подозреваемых или обвиняемых в террористической деятельности. Еще на троих, включая Ромагозу Дуррути, выданы международные ордера на арест. Одна из разыскиваемых, кубинка Майра Эукарис де ла Ластра Нисталь, была задержана в этом году в Панаме.

Два главных организатора атаки в Шяуляй – граждане Кубы Алексис Пекоросо и Ромагоза Дуррути – объявлены в международный розыск.

Расследование LRT проводилось совместно с немецкой Deutsche Welle, командами журналистов-расследователей чешского общественного вещателя и платформой расследовательской журналистики Европейского вещательного союза (EBU).

Ранее агентство BNS сообщало, что в переданном в суд в январе деле граждане Беларуси, Колумбии, Испании, Кубы и России обвиняются в участии в террористической группе, покушении на теракт и финансировании терроризма. В отношении всех обвиняемых применена крайняя мера пресечения в виде содержания под стражей.