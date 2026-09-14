Документальный фильм «NAZA», получивший специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, спровоцировал резкую реакцию израильских властей. Министр культуры Мики Зоар обвинил его авторов в предательстве государства и заявил о намерении добиваться лишения их гражданства.

Документальный фильм «NAZA», удостоенный специального приза жюри Венецианского кинофестиваля, оказался в центре политического скандала в Израиле. Министр культуры страны Мики Зоар заявил, что режиссеры картины Юваль Абрахам и Рахель Шора, по его мнению, совершили «предательство государства», и пообещал добиваться лишения их израильского гражданства.

Поводом для резкой реакции стало содержание фильма. В нем рассказывается об использовании Армией обороны Израиля технологий искусственного интеллекта при выборе целей для ударов по сектору Газа. Авторы утверждают, что такие операции сопровождались массовой гибелью мирных жителей.

Выступая после успеха фильма в Венеции, Зоар заявил, что создатели картины, по его мнению, готовы нанести ущерб собственной стране ради международного признания. Соответствующее заявление министр опубликовал в социальной сети X, назвав действия режиссеров предательством.

Несмотря на острую реакцию официальных лиц, на Венецианском кинофестивале фильм встретили тепло. После показа зрители аплодировали стоя около 25 минут, а жюри присудило картине специальную награду.

Название фильма — «NAZA» — образовано от военной аббревиатуры, которая используется в Армии обороны Израиля для обозначения «сопутствующего ущерба».

Картина основана на интервью с 24 израильскими военнослужащими — солдатами и офицерами, которые, по словам авторов, участвовали в планировании и проведении ударов по сектору Газа. В целях безопасности лица собеседников скрыты, их имена не называются, а голоса изменены.

В фильме утверждается, что участники операций дистанционно выбирали жилые дома в качестве целей и что в ряде случаев военным было заранее известно о присутствии в них детей. Авторы считают, что действия армии привели к систематической массовой гибели гражданского населения.

Израильская сторона эти обвинения отвергает.

Заявление министра культуры пока остается политической инициативой. Не сообщается, были ли начаты какие-либо официальные процедуры в отношении режиссеров, однако дискуссия вокруг фильма после его международного успеха продолжает набирать обороты.