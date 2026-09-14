В рижской галерее Digital Art House завершилась десятидневная выставка молодого, но уже довольно известного фотографа Екатерины Романовой «New York, New York». Тема выбрана не случайно: именно Нью-Йорк является главной «рабочей площадкой» художницы, и поэтому именно его она решила выбрать в качестве объекта для изучения. Специфика галереи, как мультимедийного пространства, определила интересный и нестандартный формат выставки: работы демонстрировались со значительным увеличением с использованием 360-градусного проектора и музыкальным сопровождением. Представленная на выставке коллекция сочетала в себе классическую стрит-фотографию, репортажную и архитектурную съемку.

Самая сильная сторона коллекции - это разнообразие представленных работ, сделанных в самых разных районах и культурных точках города.

Так, например, автор уделяет большое внимание Чайнатауну. Здесь выделяется кадр с женщиной, сидящей в кафе. Технически он держится на точной экспозиции: мягкий боковой свет из окна без засветки и провалов, проработанное лицо, детали стола и стекла. Композиция выстроена ясно: фигура как якорь, красный телефон как единственный цветовой акцент, окно с прохожими как второй план.

Еще одним местом исследования культуры Нью-Йорка Екатерина Романова выбрала окраины района Вильямсбург, где, как считается, расположена одна из самых крупных еврейских общин в США. Обратим внимание на кадр с мужчиной в штраймле (традиционной меховой шапке), который держится на трёх приёмах: контровой свет рисует тонкий контур и прорабатывает мех, тональный контраст тёмного штраймла и светлого фона собирает композицию воедино, а смещённый вправо профиль превращает уличную сцену в почти театральный портрет. Если предположить, что для съемки использовался объектив 35–50 мм, то автор явно работал с такого расстояния, на котором перспектива ещё нейтральна, но уже есть достаточная дистанция для того, чтобы фон не «спорил» с героем.

Среди персонажей фотографа много пожилых людей. Видимо, таким образом автор хотел сконцентрироваться на неспешных моментах жизни Нью-Йорка, который обычно представляется городом с бешеным темпом, городом, который никогда не спит.

Интересны и видовые работы. Киоск в метро и фуд-трак на улице помимо хорошо выверенной композиции привлекают игрой света, достигнутой в процессе постпроизводства: объекты как бы «вынуты» из темноты и высветлены, создавая ощущение одиночества. Работы с автомобилями придают коллекции динамику, а необычные кадры с их открытыми окнами и дверьми, а также снимки, сделанные с очень близкого расстояния, создают ощущение присутствия.

Нью-Йорк невозможно представить без разнообразных уличных событий. Чтобы создать цельную картину города, Екатерина Романова добавляет в серию репортажные кадры с парада Святого Патрика, показывающие праздничную, шумную сторону мегаполиса, но сохраняющие при этом документальную точность. Здесь и женщины в зелёных очках, и мужчина в костюме Бэтмена, и музыканты оркестра Ancient Order of Hibernians. Отдельно стоит отметить мастерское использование приёма Frame Within a Frame в кадре с музыкантами: барабанщики на переднем плане обрамляют фигуры волынщиков, создавая глубину и многослойность.

Формат показа на 360° добавляет работам масштаб и погружение, позволяя зрителю увидеть детали в укрупненном виде и почувствовать атмосферу города.

Говоря о недостатках коллекции, можно отметить, что разнообразие - сильная сторона выставки - одновременно является и её главной слабостью: широкий охват тем, районов и культур создаёт панораму города, однако, чем шире охват, тем труднее выдержать единую концепцию. Различные сюжеты начинают жить самостоятельно, конкурируют друг с другом и распадаются на отдельные истории, разрушая целостность образа. Глубина взгляда при этом приносится в жертву его широте. Отчасти (но только отчасти) этот недостаток компенсируется тем, как кураторы выставки организовали экспозицию: сохранив максимальный охват, они структурировали материал, разбив его на разделенные паузами повторяющиеся внутренние блоки, сделав разнообразие инструментом единства.

Широта взгляда тоже небезупречна. Выставке явно не хватает некоторых важных пластов городской жизни, которые сделали бы образ Нью-Йорка более полным: латиноамериканские кварталы с их населением и музыкой, афроамериканская культура Гарлема, самобытность Бруклина, а также воды Атлантики, Ист-Ривер и Гудзона с их портами и пляжами, которые во многом определяют ритм и характер мегаполиса. А транспорт - метро, такси, мосты, паромы - мог бы стать нитью, соединяющей различные сюжеты, не перегружающей серию, а наоборот, добавляющей ей горизонтальных связей.

В заключение можно сказать, что Екатерине Романовой удалось создать историю о городе, который никогда не спит, а иммерсивность 360° и мультимедийная презентация гармонично дополнили материал. Разнообразие тем и любовь к городу и его жителям, которая, без сомнения передалась зрителям, а также несомненное художественное чутье и техническое мастерство автора делают прошедшую выставку заметным событием. Ну а расти, особенно такому молодому художнику, всегда есть куда! Так что на будущее можно посоветовать автору выстраивать четкую внутреннюю структуру и осуществлять более строгий отбор работ с готовностью пожертвовать количеством в пользу качества и единой концепции.