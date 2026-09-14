Журналисты литовского вещателя LRT утверждают, что проживающий в России гражданин Кубы Оэмис Ромагоза Дуррути координировал серию диверсий в странах Европы по заданию российской военной разведки. Сам он объявлен в международный розыск, а расследование охватывает Литву, Польшу, Чехию и Румынию.

Совместное журналистское расследование литовского общественного вещателя LRT, Deutsche Welle, чешских журналистов и платформы расследовательской журналистики Европейского вещательного союза (EBU) назвало предполагаемого координатора серии диверсий в странах Европы.

По данным расследователей, проживающий в России гражданин Кубы Оэмис Ромагоза Дуррути, работающий учителем сальсы и бачаты, с мая по сентябрь 2024 года организовывал операции, которые, как утверждается, проводились по заданию российской военной разведки (ГРУ). Российские власти эти обвинения не комментировали.

Как утверждают журналисты, мужчина вербовал исполнителей через Telegram и Facebook. Основной целью становились граждане стран Латинской Америки, которые могли свободно перемещаться по Шенгенской зоне. Им оплачивали перелеты, проживание, транспорт и сообщали информацию о предполагаемых целях.

Одним из ключевых эпизодов расследования стала попытка поджога предприятия TVC Solutions в литовском Шяуляе в сентябре 2024 года. Там производились мобильные станции анализа радиочастотного спектра, предназначенные для Украины и используемые, в частности, для обнаружения беспилотников.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники дважды пытались уничтожить оборудование стоимостью более 1,5 млн евро. Во время второй попытки воспламенилась зажигательная смесь, однако огонь не перекинулся на технику, и оборудование удалось сохранить.

По версии следствия, к операции были привлечены граждане Колумбии, Кубы, Испании, Беларуси и России. При этом часть подозреваемых, как утверждается, не знала, кто является конечным заказчиком. По словам их адвокатов, некоторые исполнители считали, что участвуют в акции по запугиванию бизнес-конкурентов.

Расследование также связывает Ромагозу Дуррути с другими диверсиями. По данным журналистов, один из завербованных им колумбийцев совершил поджоги в Варшаве и Радоме, а затем атаковал автобусный парк в Праге. Еще один был задержан в Румынии при подготовке поджога предприятия по переработке отходов.

По данным литовских правоохранительных органов, сейчас под стражей находятся семь человек, подозреваемых или обвиняемых в террористической деятельности. Еще трое, включая Ромагозу Дуррути, объявлены в международный розыск. Одна из разыскиваемых, гражданка Кубы Майра Эукарис де ла Ластра Нисталь, в этом году была задержана в Панаме.

Это расследование стало продолжением уголовного дела, которое уже рассматривается в Литве. В суд переданы материалы в отношении граждан Беларуси, Колумбии, Испании, Кубы и России, обвиняемых в участии в террористической группе, покушении на совершение теракта и финансировании терроризма. Все обвиняемые находятся под стражей.

Расследование продолжается, а журналисты и правоохранительные органы не исключают появления новых эпизодов и фигурантов по мере изучения международных связей предполагаемой сети.