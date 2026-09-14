Гражданку Германии и Украины обвинили в сотрудничестве с российской разведкой. По версии следствия, женщина помогала сотруднику посольства России проникать на важные политические и военные мероприятия, а также собирала сведения об оборонной политике и оружейной промышленности Германии.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение женщине, обозначенной в материалах дела как Илона В. Она была задержана в Берлине в январе 2026 года и с тех пор находится под стражей. Обвинительное заключение подали 6 сентября.

Следствие утверждает, что не позднее осени 2023 года женщина установила контакт со штатным сотрудником российской разведки, работавшим в посольстве РФ в Берлине.

Обвиняемая руководила маркетинговым агентством и возглавляла лоббистскую организацию, благодаря чему имела обширные связи в политических и военных кругах Германии.

По данным прокуратуры, она сообщала своему российскому контакту о мероприятиях высокого уровня и помогала ему посещать их — иногда под вымышленным именем. Предполагается, что таким способом разведчик пытался расширить собственную сеть источников и найти людей, располагавших ценной информацией.

Женщина также сама присутствовала на подобных мероприятиях, выявляя потенциально полезные контакты. Кроме того, как утверждает обвинение, она пыталась привлечь к сотрудничеству представителей Министерства обороны Германии и оборонной промышленности.

Особый интерес представляли предприятия оружейного сектора, испытания беспилотников и предполагаемые поставки дронов Украине. В расследовании фигурируют и два бывших сотрудника германских вооружённых сил, передававшие женщине сведения. Следователи выясняют, понимали ли они, кому в конечном итоге могла предназначаться эта информация.

После задержания Илоны В. власти Германии выслали сотрудника российского посольства, предположительно связанного с делом. Берлин заявил, что не потерпит разведывательной деятельности под прикрытием дипломатического статуса.

Теперь суд должен решить, принимать ли обвинительное заключение к рассмотрению. До вынесения приговора женщина считается невиновной.