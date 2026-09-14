Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сотни немцев будут принуждены защищать Литвы с оружием в руках 1 290

В мире
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Германия
ФОТО: Unsplash.com

Менее чем за год до постоянного развертывания немецкой боевой бригады в Литве министр обороны Борис Писториус решил, вопреки первоначальному плану, отправить несколько сотен солдат на восточный фланг НАТО в обязательном порядке.

Как сообщает Spiegel, источники в Бундесвере говорят о примерно 570 мужчинах и женщинах. Несмотря на интенсивные усилия по набору персонала, немецкие вооруженные силы не сумели набрать добровольцев для бригады, которая должна быть готова к боевым действиям к концу 2027 года.

По данным министерства, существуют некоторые "сферы дефицита", прежде всего ИТ-специалисты, специалисты по техническому обслуживанию танков и медики, которых теперь приходится направлять в Литву по приказу.

"С постоянным размещением 45-й танковой бригады в Литве мы приступили к выполнению миссии, не имеющей прецедента в истории Бундесвера", – говорится в приказе, который распространяется среди всех солдат.

Изначально Писториус планировал укомплектовать бригаду в Литве исключительно добровольцами и начал масштабную программу набора. Однако на данный момент не набрано достаточного количества добровольцев, особенно среди рядового состава и для определенных специализированных подразделений.

Напомним, Германия развертывает бригаду в Литве. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

×
#НАТО #Литва
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фильм Мела Гибсона «Храброе сердце» напомнил многовековую историю борьбы шотландцев за независимость от Англии.
Изображение к статье: байкер держит свиную голову Иконка видео
Изображение к статье: Оэмис Ромагоза Дуррути
Изображение к статье: Евросоюз и Арктика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: торговый центр
ЧП и криминал
Изображение к статье: Знак границы
В мире
1
Изображение к статье: самолет компании
Бизнес
Изображение к статье: Сенбернар
В мире животных
Изображение к статье: Алкометр в руке полицейского
Политика
2
Изображение к статье: полицейский с алкометром
Политика
3
Изображение к статье: торговый центр
ЧП и криминал
Изображение к статье: Знак границы
В мире
1
Изображение к статье: самолет компании
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео