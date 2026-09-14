Менее чем за год до постоянного развертывания немецкой боевой бригады в Литве министр обороны Борис Писториус решил, вопреки первоначальному плану, отправить несколько сотен солдат на восточный фланг НАТО в обязательном порядке.

Как сообщает Spiegel, источники в Бундесвере говорят о примерно 570 мужчинах и женщинах. Несмотря на интенсивные усилия по набору персонала, немецкие вооруженные силы не сумели набрать добровольцев для бригады, которая должна быть готова к боевым действиям к концу 2027 года.

По данным министерства, существуют некоторые "сферы дефицита", прежде всего ИТ-специалисты, специалисты по техническому обслуживанию танков и медики, которых теперь приходится направлять в Литву по приказу.

"С постоянным размещением 45-й танковой бригады в Литве мы приступили к выполнению миссии, не имеющей прецедента в истории Бундесвера", – говорится в приказе, который распространяется среди всех солдат.

Изначально Писториус планировал укомплектовать бригаду в Литве исключительно добровольцами и начал масштабную программу набора. Однако на данный момент не набрано достаточного количества добровольцев, особенно среди рядового состава и для определенных специализированных подразделений.

Напомним, Германия развертывает бригаду в Литве. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.