Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить действующую 10-процентную пошлину на ирландский виски. Пока это лишь политическое обещание — сроки принятия решения и вступления его в силу не названы.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить импортную пошлину на ирландский виски. Об этом он заявил во время церемонии награждения победителей турнира по гольфу Irish Open в Ирландии.

По словам американского лидера, с соответствующей просьбой к нему неоднократно обращались премьер-министр Ирландии Михол Мартин, участники турнира и другие собеседники. Среди тех, кто поднимал этот вопрос, Трамп назвал и победителя соревнований Шейна Лоури.

Выступая перед зрителями, президент рассказал, что его долго убеждали принять такое решение, после чего он объявил: США отменят пошлины на ирландский виски. Его слова публика встретила аплодисментами.

Сейчас на ирландский виски распространяется стандартная 10-процентная пошлина, действующая для большинства товаров, импортируемых из стран Европейского союза. Изначально она составляла 15%, однако в июле была снижена до 10%.

Это означает, что ирландские производители пока находятся в менее выгодном положении, чем британские. Еще в апреле администрация Трампа освободила от аналогичных пошлин британский виски, включая продукцию из Шотландии и Северной Ирландии.

Если обещание будет реализовано, условия поставок ирландского виски на американский рынок сравняются с теми, что уже действуют для британских производителей. Однако пока речь идет лишь о заявлении президента — официальных документов или даты отмены пошлины пока не опубликовано.

Когда именно решение может вступить в силу, Белый дом пока не сообщил. Поэтому производителям и экспортерам остается ждать официального оформления инициативы.