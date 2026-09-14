Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским поставкам дизтоплива, так как это вредит мировой экономике. Его слова прозвучали во время двухдневного визита в Ирландию, сочетающего переговоры и отдых.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину прекратить удары по дизельным нефтеперерабатывающим заводам в рамках контрнаступления против России, заявив, что эти атаки способствуют дефициту дизельного топлива во всем мире.

«Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен перестать выводить из строя производство дизельного топлива в России. Пусть наносит удары по другим целям, но не по дизелю, потому что это вызывает дефицит топлива».

Он фактически возложил ответственность за стремительный рост цен на энергоносители на украинские удары по российским объектам, хотя эксперты главным фактором называют возглавляемую самим Трампом в союзе с Израилем войну против Ирана.

Трамп говорил об этом в Ирландии, куда он прибыл на 48 часов, главным образом ради того, чтобы посетить турнир Irish Open по гольфу, проходящий в его частном гостиничном комплексе с полями для гольфа в графстве Клэр. В воскресенье вечером он вручал кубок победителю, после чего возвращается в Вашингтон.

В то же время глава Белого дома воспользовался возможностью и для дипломатических контактов.

В ходе поездки Трамп встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Трамп многократно поднимал тему возможного «слияния» Республики Ирландия и принадлежащей Великобритании Северной Ирландии в единое государство, в том числе в 45‑минутной речи в резиденции посла США в Дублине.

«По‑моему, одно из самых естественных решений — соединить их», — заявил он журналистам после встречи с Михолом Мартином в субботу.

По сообщениям, Трамп затронул тему объединения Ирландии и на встрече с президентом страны Кэтрин Коннолли, левым политиком, которая ранее неоднократно критиковала своего американского коллегу и даже называла его «забиякой».

Источники в ирландском правительстве сообщают, что вопрос объединения Северной Ирландии и Ирландии — а это означало бы выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства — Трамп поднимает практически всякий раз, когда оказывается в обществе дипломатов или представителей властей.

В субботу Трамп заявил, что «рано или поздно это произойдет».

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм ранее заявлял, что вопрос референдума об объединении Ирландии сейчас «снят с повестки». Источники, близкие к премьеру, в субботу подчеркнули, что позиция главы британского правительства не изменилась после заявлений Трампа.

Согласно мирному соглашению Страстной пятницы 1998 года, положившему конец более чем 30‑летнему вооруженному конфликту в Северной Ирландии, объединение Ирландии возможно, если этого пожелает большинство населения. Референдум должно инициировать британское правительство.

Источники также сообщили Euronews, что призывы Трампа прозвучали на фоне напряженности между США и Великобританией из‑за войны в Иране.

Совсем недавно администрация Трампа поставила под сомнение британский суверенитет над Фолклендскими островами после того, как президент Аргентины Хавьер Милей вновь заявил права на этот архипелаг, который аргентинцы называют Мальвинскими островами.