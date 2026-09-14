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Трамп: Россия и Украина согласились прекратить удары по энергетическим объектам 2 181

В мире
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина и Россия якобы договорились взаимно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре.

ChatGPT

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились взаимно отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Киев и Москва это заявление пока не комментировали.

«Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Россия согласилась поступать так же», — написал Трамп в Truth Social.

При этом американский президент не уточнил, какие именно энергетические объекты должны подпадать под предполагаемую договоренность, а также когда она вступает в силу и на какой срок рассчитана.

Ни Украина, ни Россия пока публично не подтвердили слова Трампа.

Накануне президент США сообщил, что призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива.

«Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать [объекты производства] дизельного топлива», — заявил Трамп журналистам во время поездки в Ирландию.

По его словам, Украина может атаковать другие цели, однако удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям способствуют возникновению дефицита дизельного топлива и росту цен на мировом рынке.

Трамп также отверг утверждения о том, что нынешнее подорожание дизельного топлива связано с начатой им войной против Ирана. По его версии, причиной стали события вокруг России и Украины.

«Есть много других целей. Не бейте по дизельному топливу, потому что это причиняет вред. Это вредит миру», — заявил президент США.

Если заявление Трампа подтвердят Москва и Киев, речь может идти о существенном изменении характера боевых действий. Однако пока это остается односторонним заявлением президента США: ни параметры возможной договоренности, ни перечень защищенных объектов, ни механизм ее соблюдения неизвестны.

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#Украина #Дональд Трамп #энергетика #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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