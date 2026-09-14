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В Британии растут сепаратистские настроения: Лондон пытается остановить тягу окраин к независимости 0 325

В мире
Дата публикации: 14.09.2026
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Изображение к статье: Фильм Мела Гибсона «Храброе сердце» напомнил многовековую историю борьбы шотландцев за независимость от Англии.

Фильм Мела Гибсона «Храброе сердце» напомнил многовековую историю борьбы шотландцев за независимость от Англии.

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, требующие референдума о выходе из состава Великобритании, подписали меморандум о сотрудничестве. Англия недовольна.

Документ подписали в Кардиффе как премьер-министры этих регионов, так и лидеры правых партий, от которых эти премьеры избраны. Речь о Шотландской национальной партии (SNP), «Плайд Камру» и «Шинн Фейн».

Лидеры этих политсил заявили, что «время Вестминстера подходит к концу», «политический ландшафт на этих островах меняется» и происходит «поворотный момент в конституционном развитии Великобритании».

Премьеры призвали к «праву на самоопределение» для своих наций и обратились к правительству Великобритании с призывом «подготовиться к конституционным изменениям в каждой юрисдикции, спланировать их и содействовать их осуществлению». Также они заявляют, будущее их наций «находится в Европейском союзе». Лидеры заявляют, что их партии объединяет «решимость добиться того, чтобы голоса наших наций были услышаны».

Реакция Лондона

Офис британского премьера высказался против проведения референдумов о независимости регионов королевства, комментируя подписание меморандума о сотрудничестве лидеров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, требующих отделения.

Как передает Sky News, Даунинг-стрит призывает лидеров автономных регионов сосредоточиться на стоимости жизни, а не на независимости.

«Премьер-министр привержен проведению реформ во всех четырёх нациях Соединённого Королевства и твёрдо верит в союз. Соединённое Королевство достигает своего расцвета, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не вокруг разногласий», - заявил пресс-секретарь премьера Бернхэма.

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#референдум #Великобритания #Лондон #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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