Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, требующие референдума о выходе из состава Великобритании, подписали меморандум о сотрудничестве. Англия недовольна.

Документ подписали в Кардиффе как премьер-министры этих регионов, так и лидеры правых партий, от которых эти премьеры избраны. Речь о Шотландской национальной партии (SNP), «Плайд Камру» и «Шинн Фейн».

Лидеры этих политсил заявили, что «время Вестминстера подходит к концу», «политический ландшафт на этих островах меняется» и происходит «поворотный момент в конституционном развитии Великобритании».

Премьеры призвали к «праву на самоопределение» для своих наций и обратились к правительству Великобритании с призывом «подготовиться к конституционным изменениям в каждой юрисдикции, спланировать их и содействовать их осуществлению». Также они заявляют, будущее их наций «находится в Европейском союзе». Лидеры заявляют, что их партии объединяет «решимость добиться того, чтобы голоса наших наций были услышаны».

Реакция Лондона

Офис британского премьера высказался против проведения референдумов о независимости регионов королевства, комментируя подписание меморандума о сотрудничестве лидеров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, требующих отделения.

Как передает Sky News, Даунинг-стрит призывает лидеров автономных регионов сосредоточиться на стоимости жизни, а не на независимости.

«Премьер-министр привержен проведению реформ во всех четырёх нациях Соединённого Королевства и твёрдо верит в союз. Соединённое Королевство достигает своего расцвета, когда люди объединяются вокруг наших общих ценностей и решения проблем, а не вокруг разногласий», - заявил пресс-секретарь премьера Бернхэма.