Порядка 100 исламофобски настроенных байкеров приняли участие в провокации у мечети в Каунасе во время пятничной молитвы, передает Eadaily.com.

Отмечается, что представители местного байкерского сообщества стали прибывать к мусульманскому храму, где собрались сотни мусульман на джума-намаз, и всячески пытались сорвать богослужения. С этой целью байкеры включали двигатели мотоциклов, громкую музыку, а также скандировали «Lietuva». Финалом «перфоманса» стала свиная голова, принесенная на территорию мечети одним из байкеров.

Своими действиями провокаторы пытались спровоцировать верующих на агрессию, однако ничего не добились - мусульмане сохранили спокойствие. Каких-либо столкновений зафиксировано не было. В то же время сами байкеры, вероятно, будут оштрафованы за нарушение порядка организации публичных мероприятий.

Мусульманская община проживает в Литве с XIV века.

Ранее сообщалось, что мусульманам Вильнюса не дают восстановить мечеть, разрушенную во время войны.