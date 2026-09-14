После обработки 93% бюллетеней на парламентских выборах в Швеции оппозиционный левый блок получил небольшое преимущество над правящей коалицией премьер-министра Ульфа Кристерссона. Пока разница составляет всего три места в парламенте.

На парламентских выборах в Швеции после подсчета 93% голосов лидирует оппозиционный блок левых партий. По предварительным данным, он получает 176 мест в парламенте против 173 у правящей коалиции премьер-министра Ульфа Кристерссона.

Всего в шведском парламенте — 349 депутатских мест, поэтому даже небольшое изменение итогов подсчета голосов может повлиять на окончательное распределение мандатов.

Крупнейшей партией страны вновь становится Социал-демократическая партия, набравшая 28,1% голосов избирателей.

Партия премьер-министра — Умеренная коалиционная партия — получает 19,9% голосов.

Еще одним заметным итогом выборов стало снижение поддержки национал-консервативной партии «Шведские демократы». По предварительным данным, за нее проголосовали 17,6% избирателей, тогда как на предыдущих выборах в 2022 году партия получила 20,5% голосов.

Пока речь идет лишь о предварительных итогах. До завершения официального подсчета голосов распределение мест в парламенте еще может измениться, особенно с учетом минимального разрыва между двумя политическими блоками.

Если нынешнее преимущество сохранится, именно левый блок получит больше возможностей для формирования нового правительства.