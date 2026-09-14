Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Швеции меняется политический баланс: левый блок опережает правых всего на три мандата 1 1715

В мире
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магдалена Андерссон и избиратели.

Глава Коалиции левых партий, бывший премьер-министр Магдалена Андерссон и избиратели. Фото: facebook.com/magdalenaeandersson

После обработки 93% бюллетеней на парламентских выборах в Швеции оппозиционный левый блок получил небольшое преимущество над правящей коалицией премьер-министра Ульфа Кристерссона. Пока разница составляет всего три места в парламенте.

На парламентских выборах в Швеции после подсчета 93% голосов лидирует оппозиционный блок левых партий. По предварительным данным, он получает 176 мест в парламенте против 173 у правящей коалиции премьер-министра Ульфа Кристерссона.

Всего в шведском парламенте — 349 депутатских мест, поэтому даже небольшое изменение итогов подсчета голосов может повлиять на окончательное распределение мандатов.

Крупнейшей партией страны вновь становится Социал-демократическая партия, набравшая 28,1% голосов избирателей.

Партия премьер-министра — Умеренная коалиционная партия — получает 19,9% голосов.

Еще одним заметным итогом выборов стало снижение поддержки национал-консервативной партии «Шведские демократы». По предварительным данным, за нее проголосовали 17,6% избирателей, тогда как на предыдущих выборах в 2022 году партия получила 20,5% голосов.

Пока речь идет лишь о предварительных итогах. До завершения официального подсчета голосов распределение мест в парламенте еще может измениться, особенно с учетом минимального разрыва между двумя политическими блоками.

Если нынешнее преимущество сохранится, именно левый блок получит больше возможностей для формирования нового правительства.

×
#выборы #Швеция #парламент #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: суда в проливе
Изображение к статье: Кремль
Изображение к статье: Истребители
Изображение к статье: Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Секреты успешного выращивания гладиолусов
Дом и сад
Изображение к статье: Как определить спелость тыквы: признаки, что пора собирать урожай
Дом и сад
Изображение к статье: Три способа использования рассола: не выливайте ценный продукт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Можно ли приготовить котлеты без яиц: чем их заменить
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как очистить организм от токсинов: 3 продукта, которые стоит добавить в рацион
Еда и рецепты
Изображение к статье: Секреты успешного выращивания гладиолусов
Дом и сад
Изображение к статье: Как определить спелость тыквы: признаки, что пора собирать урожай
Дом и сад
Изображение к статье: Три способа использования рассола: не выливайте ценный продукт
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео