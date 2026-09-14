До конца 2026 года все страны Евросоюза должны предоставить гражданам, резидентам и компаниям как минимум один европейский цифровой кошелёк EUDI Wallet. С его помощью можно будет подтверждать личность и предъявлять электронные документы в разных государствах ЕС.

Формулировка «ЕС запускает единый цифровой кошелёк» не совсем точна. Единого приложения для всего Евросоюза не будет: каждое государство создаст собственный кошелёк, однако все национальные решения должны работать по общим техническим стандартам и признаваться на территории ЕС, передает Entrevue.

Какие документы появятся в кошельке

EUDI Wallet позволит хранить и предъявлять цифровые документы, подтверждать отдельные сведения о человеке, а также ставить юридически значимую электронную подпись.

Среди предусмотренных сценариев использования:

подтверждение личности при получении государственных и частных услуг;

открытие банковского счёта и оформление кредита;

предъявление мобильного водительского удостоверения;

получение лекарств по электронному рецепту;

подтверждение дипломов и квалификации;

регистрация SIM-карты;

подписание договоров;

подтверждение полномочий представителя компании;

хранение билетов и Европейской карты медицинского страхования.

При проведении платежей кошелёк сможет подтверждать личность пользователя, однако называть его полноценной заменой банковскому приложению или самостоятельной платёжной системой пока некорректно.

Только необходимые сведения

Один из ключевых принципов системы — пользователь самостоятельно решает, какие данные передавать. Например, сервис сможет получить подтверждение возраста человека без доступа к его имени, адресу и другим лишним сведениям.

Еврокомиссия заявляет, что кошелёк будет добровольным: воспользоваться им смогут желающие граждане и резиденты ЕС, а также компании. Пользователь также сможет отслеживать, кому и какие данные он предоставлял.

Что происходит сейчас

Проект пока находится на стадии подготовки и тестирования. В пилотных программах участвуют более 550 компаний и государственных учреждений из 26 стран ЕС, а также Норвегии, Исландии и Украины. Проверяются разные сценарии — от банковских операций и образования до поездок и государственных услуг.

Таким образом, речь идёт не о немедленном запуске одного общеевропейского приложения, а о создании сети совместимых национальных цифровых кошельков. Они должны появиться во всех странах ЕС к концу 2026 года и упростить подтверждение личности и документов за границей.