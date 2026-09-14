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Продвижение хуситов вдоль побережья Йемена и захват стратегического острова Перим резко усилили их влияние на Баб-эль-Мандебский пролив — один из важнейших морских коридоров планеты. Через него проходят суда между Красным морем и Аденским заливом, а значит — значительная часть торговли между Европой и Азией. Теперь угроза судоходству стала ещё серьёзнее.
Хуситы, поддерживаемые Ираном, за последние дни значительно расширили контроль над западным побережьем Йемена. Они заняли порт Моха и вышли к островам в Красном море, а затем установили контроль над островом Перим, расположенным прямо в Баб-эль-Мандебском проливе.
Сам по себе этот пролив сравнительно узок, но его значение огромно. Он соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном и является обязательным маршрутом для судов, следующих через Суэцкий канал между Азией и Европой.
Почему остров Перим так важен
Перим находится практически в самом горле Баб-эль-Мандебского пролива. Контроль над ним позволяет наблюдать за движением судов и заметно расширяет возможности давления на морские перевозки.
До сих пор хуситы могли угрожать судоходству ракетами и беспилотниками с йеменского побережья. Теперь их позиции приблизились непосредственно к одному из важнейших морских узлов региона. ([Reuters][1])
При этом сами хуситы заявляют, что не собираются полностью закрывать пролив для международной торговли. По их утверждениям, ограничения направлены прежде всего против саудовских судов и тех маршрутов, которые они считают связанными со своими противниками. Однако судоходные компании оценивают не заявления, а реальные риски — и уже вынуждены учитывать возможность новых атак.
Почему это опасно для Европы
Если ситуация в Баб-эль-Мандебе ухудшится, суда между Азией и Европой могут вновь массово уходить в обход Африки через мыс Доброй Надежды.
Это означает несколько дополнительных тысяч километров пути, больше топлива, более дорогую страховку и задержки доставки.
В результате дорожают не только нефть и нефтепродукты, но и контейнерные перевозки, промышленные товары и комплектующие.
Уже сейчас стоимость морской перевозки растёт, а ставки для танкеров и страховые премии остаются высокими из-за риска атак. Reuters отмечает, что транспортировать нефть становится всё сложнее и дороже одновременно из-за угроз в Красном море и Ормузском проливе. ([Reuters][4])
Два нефтяных маршрута оказались под давлением сразу
Ситуацию делает особенно опасной то, что проблемы возникли одновременно в двух ключевых точках мировой энергетики.
С одной стороны — Ормузский пролив, через который проходит огромная доля экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Движение судов там уже заметно ниже обычного уровня.
С другой — Баб-эль-Мандеб, через который нефть и товары попадают из Индийского океана в Красное море и далее к Суэцкому каналу.
Одновременно после атак беспилотников временно остановлен саудовский нефтепровод East-West, который должен был служить альтернативным маршрутом в обход Ормуза. Таким образом, сразу несколько путей поставок оказались под угрозой.
Региональный баланс сил тоже меняется
Продвижение хуситов имеет значение не только для торговли.
Их успехи усиливают позиции Ирана и связанных с ним сил в регионе. Для Саудовской Аравии и других государств Персидского залива это создаёт неприятный выбор: продолжать военное противостояние или искать договорённости с Тегераном, чтобы снизить риски для торговли и нефтяного экспорта.
Reuters отмечает, что страны Залива всё серьёзнее рассматривают дипломатические варианты, поскольку прежняя система безопасности уже не выглядит настолько надёжной, как раньше.
Что будет дальше
Пока Баб-эль-Мандеб не закрыт, и суда продолжают проходить через пролив. Однако сама возможность того, что хуситы способны быстро усилить давление на судоходство, уже меняет поведение перевозчиков и нефтяных трейдеров.
Главный риск сейчас заключается не в полном прекращении торговли, а в постоянной неопределённости: компании вынуждены платить больше за страхование, выбирать более длинные маршруты и закладывать во фрахт вероятность новых атак.
Захват хуситами новых позиций у Баб-эль-Мандеба превращает йеменский конфликт из региональной войны в проблему глобальной торговли. Даже без формального закрытия пролива угроза атак уже делает перевозки дороже и менее предсказуемыми. А поскольку одновременно остаются напряжёнными Ормузский пролив и саудовская нефтяная инфраструктура, любая новая эскалация может быстро отразиться на ценах на нефть, топливо и товары далеко за пределами Ближнего Востока.
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