Продвижение хуситов вдоль побережья Йемена и захват стратегического острова Перим резко усилили их влияние на Баб-эль-Мандебский пролив — один из важнейших морских коридоров планеты. Через него проходят суда между Красным морем и Аденским заливом, а значит — значительная часть торговли между Европой и Азией. Теперь угроза судоходству стала ещё серьёзнее.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, за последние дни значительно расширили контроль над западным побережьем Йемена. Они заняли порт Моха и вышли к островам в Красном море, а затем установили контроль над островом Перим, расположенным прямо в Баб-эль-Мандебском проливе.

Сам по себе этот пролив сравнительно узок, но его значение огромно. Он соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном и является обязательным маршрутом для судов, следующих через Суэцкий канал между Азией и Европой.

Почему остров Перим так важен

Перим находится практически в самом горле Баб-эль-Мандебского пролива. Контроль над ним позволяет наблюдать за движением судов и заметно расширяет возможности давления на морские перевозки.

До сих пор хуситы могли угрожать судоходству ракетами и беспилотниками с йеменского побережья. Теперь их позиции приблизились непосредственно к одному из важнейших морских узлов региона. ([Reuters][1])

При этом сами хуситы заявляют, что не собираются полностью закрывать пролив для международной торговли. По их утверждениям, ограничения направлены прежде всего против саудовских судов и тех маршрутов, которые они считают связанными со своими противниками. Однако судоходные компании оценивают не заявления, а реальные риски — и уже вынуждены учитывать возможность новых атак.

Почему это опасно для Европы

Если ситуация в Баб-эль-Мандебе ухудшится, суда между Азией и Европой могут вновь массово уходить в обход Африки через мыс Доброй Надежды.

Это означает несколько дополнительных тысяч километров пути, больше топлива, более дорогую страховку и задержки доставки.

В результате дорожают не только нефть и нефтепродукты, но и контейнерные перевозки, промышленные товары и комплектующие.

Уже сейчас стоимость морской перевозки растёт, а ставки для танкеров и страховые премии остаются высокими из-за риска атак. Reuters отмечает, что транспортировать нефть становится всё сложнее и дороже одновременно из-за угроз в Красном море и Ормузском проливе. ([Reuters][4])

Два нефтяных маршрута оказались под давлением сразу

Ситуацию делает особенно опасной то, что проблемы возникли одновременно в двух ключевых точках мировой энергетики.

С одной стороны — Ормузский пролив, через который проходит огромная доля экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Движение судов там уже заметно ниже обычного уровня.

С другой — Баб-эль-Мандеб, через который нефть и товары попадают из Индийского океана в Красное море и далее к Суэцкому каналу.

Одновременно после атак беспилотников временно остановлен саудовский нефтепровод East-West, который должен был служить альтернативным маршрутом в обход Ормуза. Таким образом, сразу несколько путей поставок оказались под угрозой.

Региональный баланс сил тоже меняется

Продвижение хуситов имеет значение не только для торговли.

Их успехи усиливают позиции Ирана и связанных с ним сил в регионе. Для Саудовской Аравии и других государств Персидского залива это создаёт неприятный выбор: продолжать военное противостояние или искать договорённости с Тегераном, чтобы снизить риски для торговли и нефтяного экспорта.

Reuters отмечает, что страны Залива всё серьёзнее рассматривают дипломатические варианты, поскольку прежняя система безопасности уже не выглядит настолько надёжной, как раньше.

Что будет дальше

Пока Баб-эль-Мандеб не закрыт, и суда продолжают проходить через пролив. Однако сама возможность того, что хуситы способны быстро усилить давление на судоходство, уже меняет поведение перевозчиков и нефтяных трейдеров.

Главный риск сейчас заключается не в полном прекращении торговли, а в постоянной неопределённости: компании вынуждены платить больше за страхование, выбирать более длинные маршруты и закладывать во фрахт вероятность новых атак.

Захват хуситами новых позиций у Баб-эль-Мандеба превращает йеменский конфликт из региональной войны в проблему глобальной торговли. Даже без формального закрытия пролива угроза атак уже делает перевозки дороже и менее предсказуемыми. А поскольку одновременно остаются напряжёнными Ормузский пролив и саудовская нефтяная инфраструктура, любая новая эскалация может быстро отразиться на ценах на нефть, топливо и товары далеко за пределами Ближнего Востока.