Йеменские хуситы захватили острова Большой и Малый Ханиш в Красном море, усилив свои позиции на одном из важнейших маршрутов мировой торговли. Новое продвижение создает дополнительные риски для судоходства и экспорта нефти из Саудовской Аравии.

Хуситы взяли под контроль стратегические острова Большой и Малый Ханиш, расположенные примерно в 160 километрах к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. О переходе островов под контроль движения сообщили как представители хуситов, так и представители международно признанного правительства Йемена.

Захват островов стал продолжением стремительного наступления хуситов на побережье Красного моря. Ранее они заняли порт Моха и другие позиции в районе Баб-эль-Мандеба — одного из ключевых морских коридоров между Азией и Европой.

Новые позиции позволяют хуситам усилить контроль над судоходством в южной части Красного моря. Особенно серьезной ситуация становится для Саудовской Аравии, которая после резкого сокращения движения через Ормузский пролив перенаправляла часть нефтяного экспорта через Красное море.

Одновременно серьезно поврежден саудовский нефтепровод East–West, позволяющий доставлять нефть от Персидского залива к Красному морю в обход Ормузского пролива. По данным AP, его ремонт может занять от трех до пяти недель, хотя часть мощностей может быть восстановлена раньше. Максимальная пропускная способность нефтепровода составляет около 7 млн баррелей в сутки.

Таким образом, давление одновременно усиливается на двух важнейших маршрутах нефтяных поставок — Ормузском проливе и направлении через Красное море и Баб-эль-Мандеб. Le Monde отмечает, что происходящее уже создает дополнительные риски для мировой торговли, стоимости перевозок и цен на энергоносители.