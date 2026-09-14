Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду безотлагательно поддержать увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко. Голосование состоится уже во вторник на фоне острого конфликта между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами.

Президент Украины Владимир Зеленский публично выступил за немедленное увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко и обратился к депутатам Верховной рады с призывом поддержать его отставку.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, Зеленский заявил, что, по его мнению, у главы Генпрокуратуры «есть только один путь — увольнение». Президент отметил, что лично сообщил об этом Кравченко и попросил парламент без промедления принять соответствующее решение.

There is only one path for this Prosecutor General: removal from office. That is what I told him. Ukraine has seen all the reasons why. If he considers this political pressure, he is free to call it that. I ask parliamentarians to support his removal without delay. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2026

Как сообщил руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, вопрос об отставке генерального прокурора депутаты рассмотрят во вторник.

Заявление Зеленского прозвучало вскоре после новых обвинений со стороны самого Кравченко. Утром в понедельник генпрокурор сообщил, что подписал решение об объявлении подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу.

Кравченко также заявил, что во время недавних обысков сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили доступ к материалам уголовных производств, защищенным режимом секретности. По его версии, операция под названием «Карфаген» преследовала цель получить сведения о расследованиях, касающихся руководителей и сотрудников антикоррупционных органов.

Эти заявления стали очередным эпизодом конфликта между Генеральной прокуратурой и антикоррупционными структурами, который продолжается уже несколько недель.

Позже в тот же день Кравченко сообщил в Telegram, что находится в зарубежной командировке. По его словам, он намерен встретиться с международными партнерами и изложить им свою оценку происходящего в системе антикоррупционных органов. Источники издания «Украинская правда» утверждают, что сейчас он находится в Литве.

История вокруг генерального прокурора развивается с начала сентября. 4 сентября НАБУ и САП провели обыски в его служебном кабинете и по месту жительства в рамках расследования коррупционного дела. 7 сентября Кравченко сообщил, что подал заявление об отставке, однако юридически оно до сих пор не утверждено.

Если Верховная рада поддержит предложение президента, Руслан Кравченко официально покинет пост генерального прокурора Украины, а противостояние между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами перейдет в новую фазу.