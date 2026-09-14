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Зеленский публично потребовал увольнения генпрокурора после громкого конфликта с НАБУ 0 174

В мире
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко.

ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду безотлагательно поддержать увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко. Голосование состоится уже во вторник на фоне острого конфликта между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами.

Президент Украины Владимир Зеленский публично выступил за немедленное увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко и обратился к депутатам Верховной рады с призывом поддержать его отставку.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, Зеленский заявил, что, по его мнению, у главы Генпрокуратуры «есть только один путь — увольнение». Президент отметил, что лично сообщил об этом Кравченко и попросил парламент без промедления принять соответствующее решение.

Как сообщил руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, вопрос об отставке генерального прокурора депутаты рассмотрят во вторник.

Заявление Зеленского прозвучало вскоре после новых обвинений со стороны самого Кравченко. Утром в понедельник генпрокурор сообщил, что подписал решение об объявлении подозрения директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу.

Кравченко также заявил, что во время недавних обысков сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили доступ к материалам уголовных производств, защищенным режимом секретности. По его версии, операция под названием «Карфаген» преследовала цель получить сведения о расследованиях, касающихся руководителей и сотрудников антикоррупционных органов.

Эти заявления стали очередным эпизодом конфликта между Генеральной прокуратурой и антикоррупционными структурами, который продолжается уже несколько недель.

Позже в тот же день Кравченко сообщил в Telegram, что находится в зарубежной командировке. По его словам, он намерен встретиться с международными партнерами и изложить им свою оценку происходящего в системе антикоррупционных органов. Источники издания «Украинская правда» утверждают, что сейчас он находится в Литве.

История вокруг генерального прокурора развивается с начала сентября. 4 сентября НАБУ и САП провели обыски в его служебном кабинете и по месту жительства в рамках расследования коррупционного дела. 7 сентября Кравченко сообщил, что подал заявление об отставке, однако юридически оно до сих пор не утверждено.

Если Верховная рада поддержит предложение президента, Руслан Кравченко официально покинет пост генерального прокурора Украины, а противостояние между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами перейдет в новую фазу.

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#Украина #увольнение #коррупция #парламент #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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