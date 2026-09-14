Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Власти обвиняют ее в распространении дезинформации и поддержке российской агрессии, сама Мендель уже отреагировала на это решение.

Президент Украины Владимир Зеленский включил бывшего пресс-секретаря Юлию Мендель в новый санкционный список. Помимо нее, ограничения введены еще в отношении девяти человек.

Согласно опубликованному указу, санкции связаны с тем, что фигуранты списка, по версии украинских властей, распространяют дезинформацию и пропаганду, а также поддерживают агрессивную политику России в отношении Украины.

В отношении Мендель предусмотрены замораживание активов, запрет на вывод капитала из Украины и лишение государственных наград.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря президента с 2019 по 2021 год. В последние годы она неоднократно выступала с критикой украинских властей.

Одним из наиболее заметных эпизодов стало ее интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в мае. Во время беседы Мендель резко критиковала Владимира Зеленского и сделала ряд заявлений, достоверность которых впоследствии была поставлена под сомнение.

Судя по ее публичным заявлениям, в настоящее время Мендель находится за пределами Украины.

После публикации указа бывший пресс-секретарь прокомментировала решение президента в социальной сети X. Она заявила, что санкции были введены за несколько дней до ее выступления в Европейском парламенте.

Это выступление организует немецкая правая евроскептическая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которая известна критикой военной поддержки Украины и неоднократно обвинялась политическими оппонентами в пророссийской позиции.

Одновременно Зеленский расширил санкционную политику и в других направлениях. Новые ограничения также введены против судов российского «теневого флота», используемых для перевозки нефти в обход международных санкций, а также против лиц и компаний, связанных с российской госкорпорацией «Ростех».

Таким образом, новый пакет санкций затронул не только российские структуры, но и бывшего представителя украинской власти, которая, по оценке Киева, своими действиями наносит ущерб интересам страны.