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Зеленский жестко прокомментировал выступление генпрокурора и призвал Раду уволить его 0 266

В мире
Дата публикации: 14.09.2026
УНИАН
Изображение к статье: Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять решение об отставке Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Об этом он написал в Telegram. "У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет", – подчеркнул он.

Зеленский рекомендовал парламенту проголосовать за увольнение Кравченко безотлагательно. "Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно", – отметил президент.

Скандал вокруг Кравченко

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности. Он отметил, что это политическое решение.

Он также поблагодарил коллег, добросовестно выполняющих свою работу. Отдельно Кравченко упомянул тех, кто представляет обвинение в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства.

А сегодня Кравченко заявил, что подписал уведомления о подозрении руководителю НАБУ и лицу, близкому к руководителю САП.

Он считает, что операция "Карфаген" была направлена не только против него, но ее "настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП", а после этого отстранить генерального прокурора и приостановить принятие процессуальных решений по этим делам.

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#Украина #увольнение #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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