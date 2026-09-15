Сбитый в ночь на вторник в Литве беспилотник был со взрывчаткой, сообщил министр обороны Робертас Каунас.

«План "Щит" завершен. По окончательным данным, обнаружено взрывное устройство. Саперы его нейтрализовали», — написал министр в соцсетях.

По его словам, специалисты продолжат исследование и анализ беспилотника.

Как сообщало агентство BNS, в ночь на вторник прилетевший из Беларуси дрон был сбит итальянскими истребителями, дислоцированными в Шяуляй, над Кайшядорским районом недалеко от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции.

Во время пролета беспилотника над территорией Литвы жителям Вильнюсского и Каунасского уездов были разосланы предупреждения о возможной воздушной тревоге.

Сразу после инцидента на авиабазу в Шяуляй для встречи с Каунасом прибыл министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

На фоне вторжения России в Украину в последние месяцы в Литве неоднократно сообщалось о возможных воздушных угрозах, однако беспилотник над территорией страны был сбит впервые. Ранее подобные инциденты происходили в Латвии и Эстонии.

В минувшее воскресенье жителей юго-восточной части Литвы также предупреждали о возможной воздушной угрозе, однако позже выяснилось, что радары зафиксировали стаю птиц.