"Дронный апокалипсис" может накрыть Украину вплоть до Ужгорода, однако сейчас главной опасностью является не география ударов. Об этом в комментарии УНИАН сказал Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки.

Отвечая на вопрос, свидетельствуют ли удары реактивными дронами по Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областям о новой тактике России, или же это следствие того, что дронов стало больше и они летят дальше, военнослужащий отметил, что под ударом всегда была вся страна.

"Им проще было выбирать более близкие цели, чтобы быстрее их поражать. Что касается этих ударов, я бы обратил внимание не столько на Стрый и Львов, сколько на вчерашний удар по поезду. Сейчас идет демонстрация возможностей именно прицельных ударов", – пояснил он.

Луценко добавил, что были разработаны новые системы связи, позволяющие очень точно наводить "Шахеды" на цели в режиме FPV. Именно это, подчеркнул командир, является главной опасностью, а не то, куда именно могут долететь дроны.

"Они могут до Ужгорода залететь – это не проблема. То, что они теперь могут точно поражать цели, – куда бóльшая проблема. К сожалению, этому будет достаточно трудно противодействовать", – сказал Луценко.

На уточнение относительно точности таких ударов он пояснил, что в режиме FPV россияне управляют дронами в реальном времени.

"Когда был удар по Покладу (речь идет об Александре Покладе, врио главы СБУ – УНИАН), когда был удар по тому поезду, который вез Бориса Джонсона, – всё это демонстрация возможностей такой системы. И это гораздо бóльшая угроза, чем любые их мнимые или реальные возможности куда-то долететь. Вопрос не в том, чтобы долететь, а в том, чтобы точно ударить", – отметил командир.

Перспектива ближайших месяцев

Отвечая на вопрос о прогнозе на ближайшие месяцы и о том, что сдерживает россиян от возможности "кошмарить" всю страну одновременно, он пояснил, что главным ограничением сейчас является количество дронов.

"У меня сейчас нет цифр. Но на следующий год, я думаю, запланированы огромные контракты, чтобы все это масштабировать. Речь идет о реактивных дронах с хорошим наведением: либо с искусственным интеллектом, либо с наведением в режиме реального времени", – заметил командир.