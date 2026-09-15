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Истребители НАТО сбили беспилотник в Литве 5 1259

В мире
Дата публикации: 15.09.2026
BNS
Изображение к статье: истребители НАТО
ФОТО: LETA

Национальный центр управления кризисами (НЦУК) сообщил, что во вторник ночью истребители миссии воздушной полиции НАТО уничтожили беспилотник, пересекший границу Литвы, в Кайшядорском районе. Предупреждение о возможной воздушной угрозе, объявленное в нескольких муниципалитетах страны, было отменено.

Беспилотник был сбит в районе деревни Праткунай.

На место происшествия прибыли сотрудники военной полиции, полиции и других экстренных служб.

Глава НЦУК Вилмантас Виткаускас сообщил радио LRT, что дрон, скорее всего, прилетел на территорию Литвы из Беларуси. Изначально предупреждение о воздушной угрозе было объявлено в Вильнюсе и Вильнюсском районе, а также в Тракайском и Электренаском районах, а по мере продвижения дрона - и в Каунасском уезде.

На фоне продолжающегося вторжения России в Украину в Литве за последние месяцы неоднократно объявлялись предупреждения о возможной воздушной угрозе, однако беспилотник над территорией страны был сбит впервые.

В последний раз часть жителей юго-восточной Литвы получала предупреждение о воздушной угрозе в воскресенье, но позже выяснилось, что радары зафиксировали стаю птиц.

Ранее в тот же день службы в районе Варены также зафиксировали объект, пересекший территорию страны и проследовавший в Калининградскую область России. Предполагается, что он прилетел со стороны Беларуси. В связи с этим инцидентом воздушная тревога в Литве не объявлялась из-за нехватки данных.

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#Литва #Украина #дрон #Беларусь #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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