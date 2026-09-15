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Копеечка с латышских старушек: в Генпрокуратуре Украины крышевали мошеннические колл-центры 3 448

В мире
Дата публикации: 15.09.2026
Euronews
Изображение к статье: бывший генпрокурор Кравченко

Руслан Кравченко покинул Украину через несколько дней после того, как подал в отставку на фоне расследования коррупционного дела, в котором фигурируют сотрудники его ведомства, в то время как между прокуратурой страны и независимыми антикоррупционными органами разворачивается серьезная конфронтация.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник отстранил от должности генерального прокурора Руслана Кравченко — спустя несколько часов после того, как выяснилось, что тот покинул страну, подав в отставку на фоне масштабного антикоррупционного расследования, получившего в прессе название "Карфаген", которое затронуло и его ведомство.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, Кравченко пересёк границу прошлой ночью.

Кравченко также опубликовал видеозапись, в которой заявил, что подписал уведомление о подозрении в отношении Семёна Кривоноса, директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По словам Кравченко, Кривонос подделывал официальные документы, чтобы получить незаконную выгоду.

Кривонос отверг обвинения и заявил журналистам позднее в понедельник, что не видел этого уведомления и официально его не получал.

В НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) расценили действия Кравченко как часть, по их выражению, «систематической атаки» на независимые антикоррупционные институты Украины.

Позже в понедельник Зеленский вмешался в ситуацию, подписав указ об отстранении Кравченко и, обратившись к парламенту с просьбой отправить его в отставку.

«У этого генпрокурора остался только один путь: увольнение с должности», — заявил Зеленский, призвав депутатов не затягивать с решением.

Профильный парламентский комитет уже поддержал это обращение, а голосование по вопросу об отставке Кравченко ожидается во вторник.

Кравченко подал заявление об отставке 7 сентября, после того как НАБУ и САП выявили предполагаемую преступную организацию, в которую входили сотрудники Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, участники группировки регулярно получали взятки от мошеннических кол-центров в обмен на невмешательство в их работу, а также отмывали миллионы, полученные преступным путем. Напомним, что правоохранительные органы Украины ранее неоднократно пресекали деятельность таких центров, которые искали своих жертв, в том числе, и на территории Латвии.

В рамках расследования следователи провели обыск в кабинете Кравченко. НАБУ также обнародовало записи разговоров, в которых упоминается некий «босс»: его отчество и прежняя должность (глава Государственной налоговой службы Украины) совпадают с данными Кравченко.

Кравченко не предъявлено обвинение, он не имеет статуса подозреваемого и отрицает свою причастность к произошедшему.

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#Украина #мошенничество #коррупция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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