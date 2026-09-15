Папа Лев XIV отменил сокращение зарплат кардиналов и высокопоставленных чиновников Ватикана, введенное его предшественником Франциском во время пандемии COVID-19. Решение действует с 1 сентября 2026 года и может свидетельствовать о некотором улучшении финансового положения Святого Престола.

В 2021 году на фоне финансовых проблем, усугубленных пандемией, Папа Франциск распорядился сократить зарплаты кардиналов на 10%, а руководителей дикастерий — на 8%.

Теперь Лев XIV решил отказаться от этой меры. В постановлении, опубликованном 14 сентября — в день его 71-летия, — понтифик отметил, что ограничения, введенные для преодоления исключительных последствий пандемии, теперь могут быть сняты.

При этом решение не имеет обратной силы: деньги, недополученные за предыдущие пять лет, кардиналам и чиновникам компенсировать не будут.

По приведенным в публикации оценкам, кардинал, работающий в Римской курии, получает примерно 4500–5000 евро в месяц.

Финансы Ватикана улучшились

Решение принято на фоне более благоприятной финансовой ситуации. В мае Ватиканский банк сообщил о рекордном результате — его чистая прибыль составила 51 млн евро.

При этом Лев XIV призвал структуры Святого Престола и дальше придерживаться принципов финансовой устойчивости.

Решение может привлечь внимание и рядовых сотрудников Ватикана. Как отмечает источник издания, их зарплаты остаются замороженными с 2008 года. Пока повышение касается только верхушки ватиканской администрации, однако возвращение прежних зарплат кардиналам может усилить ожидания пересмотра оплаты труда и остальных работников.

В тот же день Лев XIV отказался еще от одного проекта времен Франциска — планов перенести часть фондов Ватиканской библиотеки за пределы государства. Вместо этого предполагается построить для архивов новое здание внутри Ватикана.