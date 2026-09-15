Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый воздушный инцидент в Литве: аэропорт Вильнюса приостановил полеты, в небо подняли истребители НАТО 0 449

В мире
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аэропорт Вильнюса

Утром 15 сентября Вильнюсский аэропорт примерно на полчаса прекратил прием и отправление самолетов из-за неопознанного объекта, зафиксированного радарами. Для его проверки были подняты истребители миссии НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии.

Работу Вильнюсского аэропорта временно приостановили около 11.00. Представитель Национального центра управления кризисами Литвы Дарюс Бута сообщил, что радары обнаружили в воздухе неопознанный объект.

Из-за потенциальной угрозы самолеты временно не могли взлетать и приземляться. Одновременно в воздух были подняты истребители миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

Примерно через полчаса аэропорт возобновил работу. Что именно было обнаружено радарами, власти пока не сообщили — Национальный центр управления кризисами обещал предоставить дополнительную информацию позднее.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как в ночь на вторник истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы. По предварительным данным, аппарат проник со стороны Беларуси и около получаса двигался в западном направлении.

Дрон был уничтожен возле деревни Праткунай в Кайшядорском районе, неподалеку от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции. Специалисты продолжают выяснять происхождение аппарата и проверяют, мог ли он нести взрывчатку.

За два дня до этого Вильнюсский аэропорт уже приостанавливал работу из-за подозрительных отметок на радаре. Тогда поднятый в воздух истребитель НАТО установил, что за беспилотники приняли стаю птиц. Ограничения сняли через 38 минут.

Пока нет подтверждений, что обнаруженный утром объект был еще одним дроном или представлял реальную угрозу. Однако повторяющиеся воздушные тревоги и уничтожение беспилотника, прилетевшего со стороны Беларуси, показывают, что службы Литвы и силы НАТО перешли к максимально оперативному реагированию на любые подозрительные цели.

×
#НАТО #Литва #авиация #кризис #безопасность #радары #дроны #Беларусь #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: месторождение газа, Ямал
Изображение к статье: Российский дрон в Польше
Изображение к статье: истребители НАТО
Изображение к статье: Стоматолог

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Море
Наша Латвия
Изображение к статье: Овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Лебедь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Сьюзен Сарандон заявила, что из-за позиции по Газе лишилась ролей в Голливуде
Культура &
Изображение к статье: Интернет-магазин
Бизнес
Изображение к статье: Эмблема БПБК
Наша Латвия
Изображение к статье: Море
Наша Латвия
Изображение к статье: Овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Лебедь
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео