Утром 15 сентября Вильнюсский аэропорт примерно на полчаса прекратил прием и отправление самолетов из-за неопознанного объекта, зафиксированного радарами. Для его проверки были подняты истребители миссии НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии.

Работу Вильнюсского аэропорта временно приостановили около 11.00. Представитель Национального центра управления кризисами Литвы Дарюс Бута сообщил, что радары обнаружили в воздухе неопознанный объект.

Из-за потенциальной угрозы самолеты временно не могли взлетать и приземляться. Одновременно в воздух были подняты истребители миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

Примерно через полчаса аэропорт возобновил работу. Что именно было обнаружено радарами, власти пока не сообщили — Национальный центр управления кризисами обещал предоставить дополнительную информацию позднее.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как в ночь на вторник истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы. По предварительным данным, аппарат проник со стороны Беларуси и около получаса двигался в западном направлении.

Дрон был уничтожен возле деревни Праткунай в Кайшядорском районе, неподалеку от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции. Специалисты продолжают выяснять происхождение аппарата и проверяют, мог ли он нести взрывчатку.

За два дня до этого Вильнюсский аэропорт уже приостанавливал работу из-за подозрительных отметок на радаре. Тогда поднятый в воздух истребитель НАТО установил, что за беспилотники приняли стаю птиц. Ограничения сняли через 38 минут.

Пока нет подтверждений, что обнаруженный утром объект был еще одним дроном или представлял реальную угрозу. Однако повторяющиеся воздушные тревоги и уничтожение беспилотника, прилетевшего со стороны Беларуси, показывают, что службы Литвы и силы НАТО перешли к максимально оперативному реагированию на любые подозрительные цели.