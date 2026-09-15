Комитет Палаты представителей по регламенту одобрил закон Линдси Грэма об «адских санкциях» против России

Об этом сообщает The Hill. Ранее документ поддержал Сенат.

Законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, направлен не только против российских структур, но и против стран, продолжающих закупать значительные объемы российских энергоресурсов. В первую очередь потенциальные меры могут затронуть Китай и Индию — крупнейших покупателей российской нефти.

Законопроект позволит Трампу ввести санкции, предусматривающие визовые ограничения и блокировку активов, в отношении президента России Владимира Путина, ряда российских военачальников, а также «любого иностранного лица, которое сознательно поставляет продукцию оборонного назначения» российским вооруженным силам, - сообщает RTVI US.

Кроме того, он продлевает ряд санкционных мер против Ирана.