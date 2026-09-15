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Одобрили «адские санкции» 0 158

В мире
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Здание конгресса США

Здание конгресса США

Ранее документ поддержал Сенат.

Комитет Палаты представителей по регламенту одобрил закон Линдси Грэма об «адских санкциях» против России

Об этом сообщает The Hill. Ранее документ поддержал Сенат.

Законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, направлен не только против российских структур, но и против стран, продолжающих закупать значительные объемы российских энергоресурсов. В первую очередь потенциальные меры могут затронуть Китай и Индию — крупнейших покупателей российской нефти.

Законопроект позволит Трампу ввести санкции, предусматривающие визовые ограничения и блокировку активов, в отношении президента России Владимира Путина, ряда российских военачальников, а также «любого иностранного лица, которое сознательно поставляет продукцию оборонного назначения» российским вооруженным силам, - сообщает RTVI US.

Кроме того, он продлевает ряд санкционных мер против Ирана.

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#Иран #США #санкции #Индия #Китай #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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