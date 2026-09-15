Польские военные обнаружили в Балтийском море и подняли на берег беспилотник российского происхождения. По последним данным, это, вероятно, одна из новых модификаций разведывательного дрона «Гербера». Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что аппарат, скорее всего, был потерян Россией во время маневров над Балтикой и не направлялся для атаки на Польшу.

Беспилотник обнаружили 14 сентября возле пляжа в Русиново, недалеко от Ярославца в Западно-Поморском воеводстве. Первоначально министр обороны Польши сообщил, что предварительный осмотр указывает на российское происхождение аппарата и его военное назначение. Reuters также подтвердил сообщение польского Минобороны.

Причем дрон не просто выбросило на пляж. Представитель Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский сообщил TVN24, что военные наблюдали за аппаратом, когда тот дрейфовал к побережью, после чего его извлекли из воды.

Похоже, это новая «Гербера»

К вечеру появились более интересные результаты предварительного изучения находки. Косиняк-Камыш сообщил, что все больше данных указывает на то, что Россия потеряла новую модель беспилотника типа «Гербера».

По неофициальным данным RMF FM, речь идет об одной из наиболее новых разведывательных модификаций. Аппарат оказался в очень хорошем состоянии, поэтому польские специалисты рассчитывают подробно исследовать примененные в нем технические решения.

Это превращает находку из обычного пограничного инцидента в потенциально ценный источник военной разведывательной информации.

Что он делал возле Польши?

Здесь появилась существенная оговорка.

Позднее министр обороны заявил TVN24, что, по имеющимся сейчас данным, беспилотник не был направлен против Польши. Наиболее вероятная версия — Россия потеряла его во время испытаний или маневров над Балтийским морем.

Окончательные выводы должны сделать специалисты после технической экспертизы.

Есть еще одна интересная деталь

Русиново и Ярославец находятся рядом с Центральным полигоном ВВС Польши в Вицко-Морске. На нем регулярно проходят польские и натовские учения.

Более того, Onet обращает внимание, что 11 сентября, всего за три дня до обнаружения российского аппарата, на этом полигоне проходили испытания беспилотников большой дальности.

Польша считает находку ценной

Сам Косиняк-Камыш назвал аппарат «очень ценной находкой». Дрон передан специалистам для детального исследования. Польская сторона хочет установить его точную модификацию, оборудование и обстоятельства попадания в Балтийское море.

Одновременно министр предупредил, что Польша сохраняет повышенную готовность на фоне серии инцидентов на восточном фланге НАТО. Однако применительно именно к этому аппарату Варшава сейчас склоняется скорее к версии аварийной потери Россией, чем намеренной атаки или нарушения польского воздушного пространства.

На данный момент нет оснований считать найденный у польского побережья российский беспилотник свидетельством намеренной атаки на Польшу. Однако для Варшавы находка может оказаться весьма ценной: если подтвердится, что это новая разведывательная модификация «Герберы», польские и натовские специалисты смогут подробно изучить ее оборудование и технические решения.