За первые четыре месяца операции Вашингтон потратил около 33,4 млрд долларов, причем две трети этой суммы пришлись на использованные боеприпасы

Война с Ираном привела к нехватке некоторых видов боеприпасов в стратегических запасах США и выявила проблемы с возможностями американской оборонной промышленности быстро их восполнять. Такие выводы содержатся в первом докладе генерального инспектора Пентагона об операции Epic Fury, опубликованном 14 сентября.

Доклад подготовлен для Конгресса и охватывает период с начала военной операции 28 февраля до 30 июня 2026 года. Таким образом, речь идет только о первых четырех месяцах конфликта, который продолжается уже более полугода.

По приведенным в документе оценкам, за этот период война обошлась США примерно в 33,4 млрд долларов. Из них около 22,3 млрд долларов пришлось на израсходованные боеприпасы, еще 3,7 млрд — на потери военной техники и 7,4 млрд — на другие расходы, связанные с операцией. Причем эти суммы не включают всех будущих затрат на восстановление поврежденных объектов, замену потерянной техники и пополнение запасов вооружений.

Не только деньги

Проблема заключается не столько в стоимости войны, сколько в скорости расходования наиболее востребованных вооружений. Генеральный инспектор сообщает о возникновении дефицита в стратегических запасах и об узких местах в производственных цепочках американского военно-промышленного комплекса.

Это особенно примечательно на фоне заявлений президента Дональда Трампа. Еще недавно он отвергал опасения по поводу истощения американских арсеналов и утверждал, что Соединенные Штаты располагают практически неограниченными возможностями по снабжению своих войск боеприпасами. Теперь официальный надзорный орган Пентагона фактически подтверждает, что проблема существует.

Серьезными оказались и американские потери. В опубликованных данных фигурируют четыре уничтоженных F-15, один поврежденный F-35, семь поврежденных или уничтоженных самолетов-заправщиков KC-135 и до 30 потерянных беспилотников MQ-9 Reaper.

Иранские ответные удары также повредили или уничтожили сотни объектов на американских базах на Ближнем Востоке. Удары затронули инфраструктуру США в Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и других странах региона. Из-за угрозы атак американским военным пришлось перестраивать часть логистических маршрутов и использовать более удаленные базы.

Почему это важно для Европы

Дефицит американских боеприпасов выходит далеко за рамки ближневосточной войны. США одновременно должны поддерживать собственные силы на Ближнем Востоке, сохранять возможности в Индо-Тихоокеанском регионе и выполнять обязательства перед союзниками по НАТО.

Если конфликт с Ираном затянется, Вашингтону придется значительно быстрее наращивать производство ракет, средств противовоздушной и противоракетной обороны и других высокоточных вооружений. А производственные мощности невозможно увеличить мгновенно.

Для европейских стран НАТО это еще один аргумент в пользу ускоренного расширения собственного производства вооружений: продолжительная война на Ближнем Востоке способна уменьшить объем американских ресурсов, которые в случае кризиса могут быть оперативно переброшены в Европу.

Доклад Пентагона впервые позволяет оценить не только огромную цену войны с Ираном, но и ее влияние на реальные военные возможности США. За четыре месяца на боеприпасы ушло более 22 млрд долларов, а американские запасы уже столкнулись с дефицитом отдельных видов вооружений. Чем дольше продолжается конфликт, тем острее становится вопрос, сможет ли оборонная промышленность США производить ракеты и другие боеприпасы с той же скоростью, с какой военные их расходуют.