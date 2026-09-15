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Растет количество банд и совершенных ими преступлений 0 162

В мире
Дата публикации: 15.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Злоумышленник

Злоумышленник

ФОТО: LETA

К криминальным структурам обращаются даже иностранные государства, поручая им осуществление диверсий и шпионажа.

В Германии выросла угроза от преступных банд, - сообщает Deutsche Welle. В 2025 году число расследований преступлений, совершенных организованными группировками, увеличилось в ФРГ на 5,6% и достигло 683 дел. Это самый высокий показатель с 2021 года, указывается в новом отчете Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

Кроме того, за год было зарегистрировано 7988 подозреваемых в причастности к преступлениям криминальных структур - это также самый высокий показатель за последние пять лет. Среди подозреваемых было 2722 гражданина Германии, 664 человека с турецким паспортом, 402 сирийца, 281 албанец и 258 граждан Польши.

"Организованная преступность представляет собой растущую угрозу для нашей внутренней безопасности", - отметил в связи с публикацией отчета министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт. По его словам, преступные банды "становятся более профессиональными, жестокими и бесцеремонными". Глава BKA Хольгер Мюнх в свою очередь отметил, что к криминальным структурам обращаются даже иностранные государства, поручая им осуществление диверсий и шпионажа.

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#преступность #безопасность #шпионаж #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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