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Рекорд, которого еще не знала Япония: число долгожителей перешагнуло историческую отметку 0 265

В мире
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилые люди в Японии
ФОТО: depositphotos

В Японии установлен новый рекорд долголетия: число жителей в возрасте 100 лет и старше достигло 107 677 человек. Этот показатель растет уже 56-й год подряд.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, на 1 сентября 2026 года в стране насчитывалось 107 677 человек в возрасте не менее 100 лет. За год их число увеличилось на 7914 и впервые превысило отметку в 100 тысяч.

Подавляющее большинство японских долгожителей составляют женщины — 94 298 человек, или 87,6% от общего количества. Мужчин, достигших столетнего возраста, насчитывается 13 379.

Для сравнения: в 1963 году, когда в Японии начали вести такую статистику, в стране было всего 153 человека старше 100 лет. В 1981 году их число превысило тысячу, в 1998 году — 10 тысяч, а в 2012-м — 50 тысяч. Таким образом, за последние 14 лет количество столетних жителей практически удвоилось.

Самой пожилой жительницей Японии считается 114-летняя Фуё Кисимото из Киото, родившаяся 20 декабря 1911 года. Старейший мужчина страны — 112-летний Хикару Като из префектуры Кумамото.

Новый рекорд отражает не только высокую продолжительность жизни в Японии, но и быстрое старение населения. Рост числа долгожителей одновременно становится достижением медицины и серьезным вызовом для системы здравоохранения, социального обеспечения и ухода за пожилыми людьми.

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#здравоохранение #медицина #Япония #долгожители #долголетие #пожилые люди #статистика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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