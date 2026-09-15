Российский спортивный функционер, глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв оплатил часть расходов на свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах. Об этом говорится в расследовании платформы ProPublica, опубликованном в понедельник, 14 сентября.

По ее данным, близкий к российскому президенту Владимиру Путину Кремлёв взял на себя расходы на фейерверк и аренду одного из частных островов, где в мае 2026 года прошли свадебные торжества старшего сына президента США и модели Беттины Андерсон. В церемонии участвовали около 50 гостей, среди них другой сын главы Белого дома - Эрик Трамп и его же зять Джаред Кушнер, назначенный спецпосланником президента США по мирному урегулированию в Украине.

Кроме самого главы IBA, который почти не говорит по-английски, на мероприятие прилетела многочисленная группа россиян, отмечает ProPublica. Из них в расследовании называются замгендиректора Группы компаний ЕСК Александр Лагутин, работавший, в частности, в оборонных и энергетическом секторе РФ, а также "правая рука" Кремлёва в IBA Елена Соболь.

По данным РroPublica, платежи в несколько сотен тысяч долларов поступили от организации в Дубае, которую боксерская ассоциация IBA использует для своих финансовых операций.

Трамп-младший подтвердил роль Кремлёва в оплате свадьбы

Дональд Трамп-младший не скрывает информацию о финансировании свадьбы. Его представитель заявил, что Кремлёв - личный друг сына президента США, и между ними нет деловых отношений. Уже после публикации расследования ProPublica Дональд Трамп-младший и Беттина Трамп подтвердили роль Умара Кремлёва в оплате празднества.

"Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас два невероятных вечера празднований, - говорится в их заявлении, опубликованном в аккаунте Беттины Трамп в Instagram. - К сожалению, что-то настолько личное и радостное может быть переосмыслено как нечто политическое или зловещее просто из-за того, кто этот человек или откуда он родом. Дружба не обязательно должна иметь политический мотив".

Главный спонсор возглавляемой Кремлёвым боксерской ассоциации - российский госконцерн "Газпром". В 2023 году Международный олимпийский комитет (МОК) исключил IBA из списка признанных международных федераций, после того как в октябре 2022-го IBA допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК.

Согласно расследованию издания "Проект" 2024 года, уроженец Таджикистана Умар Кремлёв до 2010 года носил фамилию Лутфуллоев, и у него были две судимости: за вымогательство в 2004 году и нанесение побоев в 2007-м.