Утром 15 сентября в Нидерландах произошёл беспрецедентный акт саботажа на железной дороге. На нескольких участках к рельсам прикрепили металлические трубы, из-за чего поезда остановились в центральной, восточной и северной частях страны. Один состав наехал на посторонний предмет, однако аварии удалось избежать.

Как сообщила государственная компания ProRail, отвечающая за железнодорожную инфраструктуру, трубы были намеренно закреплены на путях. Они мешали системе безопасности определять, занят ли тот или иной участок железной дороги. В результате светофоры автоматически переключались на красный, блокируя движение поездов, передает NOS.

Рано утром один из составов столкнулся с заложенными предметами возле города Стенвейк в провинции Оверэйссел. Поезд не сошёл с рельсов, никто из пассажиров и членов бригады не пострадал.

Материалы обнаружены как минимум в семи местах. Полиция Восточных Нидерландов ведёт расследование в Бруммене, Барневелде, Твелло, Люнтерене и Пюттене. Кроме того, трубы были найдены и изъяты возле Венендаля и Олста. Их длина составляла примерно от полутора до двух метров.

NOS

Проверка также проводилась возле Девентера, где железнодорожники под охраной сотрудника ProRail с помощью подъёмного механизма вывезли большой мешок с неизвестным содержимым. Пока не установлено, связан ли этот эпизод непосредственно с диверсией.

Первоначально ProRail сообщала о сбоях примерно на 20 участках, однако это не означает, что на каждом из них уже подтверждено наличие труб. Специалисты продолжают обследовать железную дорогу и предполагают, что посторонние предметы могут быть обнаружены и в других местах. Иногда работникам приходится проходить вдоль путей несколько километров, чтобы найти точный источник сигнала о неисправности.

Больше всего пострадало железнодорожное сообщение в центральных и восточных районах страны. Поезда также не ходили на многих маршрутах севера Нидерландов. Нарушения затронули линии между Утрехтом и северными и восточными регионами, а затем отразились на расписании по всей стране.

Расследование проводит национальная полиция. ProRail официально назвала случившееся «преднамеренным нарушением движения поездов». По словам представителя компании, подобной ситуации в истории нидерландских железных дорог ещё не происходило.

Государственный секретарь по вопросам инфраструктуры и водного хозяйства Тьерри Бертрам назвал происшествие «крайне тревожным» и подчеркнул необходимость тщательного расследования.

Примечательно, что ещё в 2025 году нидерландский консультативный орган по вопросам физической среды OFL предупреждал: железнодорожная система страны недостаточно подготовлена к возможным диверсиям. Авторы доклада отмечали, что долгие годы главное внимание уделялось эффективности, соблюдению расписания и сокращению расходов, тогда как физический саботаж, кибератаки и гибридные угрозы стали реальным риском.

Специалисты ProRail сейчас очищают пути, передают найденные предметы полиции в качестве вещественных доказательств и постепенно восстанавливают движение. Пассажирам рекомендуют проверять маршрут непосредственно перед поездкой. Из-за большого числа обращений электронный планировщик NS временами может работать медленнее обычного.

Кто организовал диверсию, пока неизвестно. Следствие также выясняет, может ли случившееся быть связано с проходящим 15 сентября в Гааге Днём принца — церемонией открытия нового парламентского года. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял.

Автоматическая система безопасности предотвратила возможную железнодорожную катастрофу, переведя сигналы на красный. Однако одновременное вмешательство в работу инфраструктуры сразу в нескольких местах показало уязвимость железных дорог перед тщательно скоординированными диверсиями.