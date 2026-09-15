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Срочный визит к стоматологу в Швеции обошелся латвийке всего... - Вы не поверите 0 890

В мире
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стоматолог

Живущая в Швеции латвийка рассказала в социальных сетях, сколько ей пришлось заплатить за срочное обращение к стоматологу. Благодаря государственной поддержке визит вместе с обследованием обошелся пациентке примерно в 10 евро.

По словам женщины, она случайно надкусила камень зубом, в котором ранее лечили корневой канал. Боль не проходила несколько дней, поэтому пришлось срочно обращаться к врачу.

«Если шведской системой здравоохранения я не особенно восхищаюсь, поскольку хороших специалистов здесь немного, то к стоматологам хожу с удовольствием», — рассказала она.

Согласно опубликованному ею счету, осмотр стоматолога стоил 445 шведских крон, еще 80 крон пришлось на три рентгеновских снимка. Таким образом, полная стоимость услуг составила 525 крон.

Однако 300 крон были покрыты за счет общего стоматологического пособия, а еще 112,50 кроны — благодаря другой государственной поддержке. В результате женщине пришлось заплатить самостоятельно только 112,50 кроны — около 10 евро. Обследование также показало, что трещины в зубе, к счастью, нет.

Такая небольшая сумма заинтересовала пользователей соцсетей. Женщину спросили, приходится ли ей отдельно платить за медицинскую страховку или делать какие-либо дополнительные взносы. Она объяснила, что отдельных платежей за стоматологическую систему нет — социальные взносы удерживаются из зарплаты. При этом, по ее словам, соответствующей государственной поддержкой могут пользоваться и те, кто ранее официально в Швеции не работал.

В Швеции действует государственная система компенсации стоматологических расходов для взрослых. Она не означает полностью бесплатного лечения, однако позволяет покрывать часть затрат.

По информации Шведского агентства социального страхования Försäkringskassan, государственная стоматологическая поддержка предоставляется людям, застрахованным в Швеции.

До 19 лет включительно стоматологическая помощь предоставляется бесплатно. С 20 лет жители получают ежегодное стоматологическое пособие, размер которого зависит от возраста. Для людей от 20 до 23 лет оно составляет 600 крон — около 54 евро в год, от 24 до 65 лет — 300 крон, или примерно 27 евро, а с 67 лет — снова 600 крон.

Эти деньги можно потратить, например, на осмотр или лечение зубов. Неиспользованное пособие разрешается перенести на следующий год, благодаря чему одновременно можно воспользоваться выплатой за два года.

Кроме того, в Швеции действует механизм защиты от крупных стоматологических расходов. Первые 3000 крон — примерно 269 евро — пациент оплачивает самостоятельно. После превышения этого порога государство компенсирует 50% последующих расходов. Если затраты превышают 15 000 крон, или примерно 1344 евро, государство покрывает 85% суммы сверх этого уровня.

В Латвии система устроена иначе. Государство полностью оплачивает стоматологические услуги детям до 18 лет. Детям в возрасте от 2 до 18 лет также раз в год оплачивается гигиена полости рта, а в возрасте 7, 11 и 12 лет этой услугой за государственный счет можно воспользоваться дважды в год.

Для взрослых стоматологические услуги в Латвии преимущественно платные. Государственное финансирование предусмотрено лишь для отдельных групп населения и определенных медицинских случаев. В частности, специальные условия действуют для некоторых участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших, а отдельные стоматологические услуги оплачиваются людям с I группой инвалидности.

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#здравоохранение #медицина #Швеция #Латвия #социальные сети #стоматология
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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