Эту информацию, которую ранее опубликовали расследователи, подтвердила сама супруга Трампа, выложив пост в своем Instagram.

«Наш дорогой друг Умар проявил невероятную щедрость, устроив для нас два потрясающих праздничных вечера уже после нашей свадьбы. Это был необычайно щедрый свадебный подарок от друга — жест, за который мы были и остаемся бесконечно благодарны», — написала Беттина Трамп.

Ранее журналисты ProPublica выяснили, что свадьба проходила в мае на Багамских островах и длилась три дня, а Умеров, которого называют главным букмекером России, оплатил часть расходов и присутствовал на закрытой церемонии.

По словам Беттины Трамп, сама свадьба состоялась в пятницу и на ней присутствовали «только члены нашей семьи», а следующие два дня празднования изначально предполагались как «веселый уикенд в кругу друзей». Присутствовал ли Кремлев на торжествах и сколько именно денег он вложил в них, не уточняется. Супруга Трампа лишь добавила, что «дружбе не нужны политические мотивы» и что иногда «свадебный подарок — это просто свадебный подарок».

По ее словам, «щедрость» со стороны тесно связанного с властями Кремлева «не подразумевает под собой обязательного наличия скрытых планов». «Очень жаль, что нечто столь личное и радостное может быть перевернуто и преподнесено как некий политический шаг или скрытый умысел просто из-за того, кем является человек или откуда он родом», — написала Беттина Трамп.

ProPublica писала, что Кремлев, в частности, заплатил за аренду одного из частных островов, обеспечил фейерверк и крупные траты на сотни тысяч долларов. Также, по данным расследователей, команда Кремлева участвовала в подготовке свадьбы сына Трампа. Платежи проводились через дубайскую IB Challenger, связанную с IBA.

На торжестве были около 50 человек, включая зятя президента США Джареда Кушнера и самого Кремлева, согласно данным ProPublica. Представитель Трампа-младшего не стал оспаривать, что Кремлев оплачивал свадебные расходы, а также назвал его личным другом сына президента США, пишет The Moscow Times.