Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жена Трампа-младшего подтвердила, что друг начальника охраны Путина оплатил свадьбу сына президента США 1 387

В мире
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп-младший и Бетттина Андерсон

Торжества по случаю свадьбы сына американского президента Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон оплачивал Умар Кремлев, близкий к начальнику Службы безопасности президента РФ Алексею Рубежному руководитель Международной ассоциации бокса (IBA).

Эту информацию, которую ранее опубликовали расследователи, подтвердила сама супруга Трампа, выложив пост в своем Instagram.

«Наш дорогой друг Умар проявил невероятную щедрость, устроив для нас два потрясающих праздничных вечера уже после нашей свадьбы. Это был необычайно щедрый свадебный подарок от друга — жест, за который мы были и остаемся бесконечно благодарны», — написала Беттина Трамп.

Ранее журналисты ProPublica выяснили, что свадьба проходила в мае на Багамских островах и длилась три дня, а Умеров, которого называют главным букмекером России, оплатил часть расходов и присутствовал на закрытой церемонии.

По словам Беттины Трамп, сама свадьба состоялась в пятницу и на ней присутствовали «только члены нашей семьи», а следующие два дня празднования изначально предполагались как «веселый уикенд в кругу друзей». Присутствовал ли Кремлев на торжествах и сколько именно денег он вложил в них, не уточняется. Супруга Трампа лишь добавила, что «дружбе не нужны политические мотивы» и что иногда «свадебный подарок — это просто свадебный подарок».

По ее словам, «щедрость» со стороны тесно связанного с властями Кремлева «не подразумевает под собой обязательного наличия скрытых планов». «Очень жаль, что нечто столь личное и радостное может быть перевернуто и преподнесено как некий политический шаг или скрытый умысел просто из-за того, кем является человек или откуда он родом», — написала Беттина Трамп.

ProPublica писала, что Кремлев, в частности, заплатил за аренду одного из частных островов, обеспечил фейерверк и крупные траты на сотни тысяч долларов. Также, по данным расследователей, команда Кремлева участвовала в подготовке свадьбы сына Трампа. Платежи проводились через дубайскую IB Challenger, связанную с IBA.

На торжестве были около 50 человек, включая зятя президента США Джареда Кушнера и самого Кремлева, согласно данным ProPublica. Представитель Трампа-младшего не стал оспаривать, что Кремлев оплачивал свадебные расходы, а также назвал его личным другом сына президента США, пишет The Moscow Times.

×
#Путин #США #бокс #instagram #свадьба #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: бывший генпрокурор Кравченко
Изображение к статье: Война с Ираном опустошает арсеналы США
Изображение к статье: Аэропорт Вильнюса
Изображение к статье: Утром 15 сентября в Нидерландах произошёл беспрецедентный акт саботажа на железной дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автобусная остановка
Наша Латвия
Изображение к статье: Топливо
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Природа
В мире
Изображение к статье: Дрон
В мире
1
Изображение к статье: Мусорники
Бизнес
Изображение к статье: Дорожные знаки
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Автобусная остановка
Наша Латвия
Изображение к статье: Топливо
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Природа
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео