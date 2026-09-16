Американские власти предъявили обвинения пяти предполагаемым участникам сети, которая, по версии следствия, действовала в интересах российских спецслужб и занималась подготовкой убийств в США и Европе. Как сообщает Министерство юстиции США, обвинительное заключение было рассекречено 15 сентября.

По данным Минюста США, обвинения предъявлены 63-летнему россиянину Юрию Храмееву, его 27-летнему сыну Кириллу Храмееву, гражданам Кубы Оэмису Ромагосе Дуррути и Яйделю Дельгадо Суаресу, а также 22-летнему гражданину Венесуэлы Анхелю Эдуардо Кастро. Все пятеро остаются на свободе.

Американская прокуратура утверждает, что Юрий Храмеев — бывший полковник российских спецслужб, а Кирилл Храмеев — сотрудник ФСБ. Следствие считает их участниками сети, которая как минимум с 2024 года занималась поиском людей для слежки за предполагаемыми целями и подготовки нападений. Associated Press со ссылкой на материалы дела сообщает, что среди целей были российские диссиденты, а предполагаемых исполнителей также пытались привлекать к нападениям на гражданскую и военную инфраструктуру европейских стран, поддерживающих Украину.

Один из главных эпизодов дела произошел летом 2026 года. По версии Минюста США, участники сети завербовали находившегося в Соединенных Штатах человека для наблюдения за известным российским диссидентом, который, как предполагалось, жил в районе Вашингтона. За первоначальную слежку ему обещали от 1000 до 1500 долларов. После получения фотографий и видеозаписей связанных с целью объектов ему предложили 40 000 долларов за убийство, однако он отказался. После этого, утверждает обвинение, организаторы стали искать других исполнителей.

В материалах дела фигурирует и Литва. Согласно обвинительному заключению, в 2025 году американского гражданина сначала наняли для фотографирования предполагаемого места проживания человека в Литве, которого организаторы обвиняли в распространении «лжи о России». После выполнения задания ему предложили около 25 000 долларов за убийство этого человека. Он также отказался.

Кроме того, прокуратура утверждает, что один из обвиняемых, Оэмис Ромагоса Дуррути, участвовал в организации логистики для нападения в Праге в июне 2024 года, а также еще одной операции в Литве в сентябре 2024 года. Подробности этих эпизодов в сообщении Минюста раскрываются лишь частично. Как отмечает Reuters, всем пяти фигурантам предъявлено обвинение в сговоре с целью финансирования терроризма. Юрию Храмееву, Дельгадо Суаресу и Кастро также предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения заказного убийства.

Расследованием занималось контрразведывательное подразделение нью-йоркского отделения ФБР при содействии других американских ведомств. Минюст США особо подчеркивает, что обвинительное заключение содержит лишь утверждения стороны обвинения: вина фигурантов не установлена судом, и они считаются невиновными, пока не доказано обратное.

Таким образом, речь пока идет не о доказанном существовании российской «сети убийц», а о масштабных обвинениях американской прокуратуры. Особое значение делу придает то, что предполагаемая деятельность, по версии следствия, охватывала сразу несколько стран — США, Литву и Чехию — и включала не только слежку и подготовку убийств, но и предполагаемые атаки на инфраструктуру.