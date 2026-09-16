Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Беларусь начала военные учения возле границ Польши и Литвы 2 221

В мире
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учения в Беларуси

С 15 по 18 сентября белорусская армия проводит военные учения в непосредственной близости от границ с Польшей и Литвой. Минск заявляет об их оборонительном характере, однако военнослужащие отрабатывают применение беспилотников, борьбу с диверсионными группами и отражение воздушных атак.

Манёвры проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил Беларуси. В них задействованы органы военного управления, тактические соединения и отдельные части, включая механизированные и танковые подразделения.

По информации Министерства обороны Беларуси, главная цель учений — проверить готовность штабов и войск к подготовке и проведению стратегической операции. В ведомстве подчёркивают, что манёвры предусмотрены планом подготовки армии на 2025–2026 годы и направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Точное количество участвующих военнослужащих и задействованной техники не называется. Минск утверждает, что масштабы учений не превышают пороговых значений, установленных Венским документом 2011 года, при которых государство обязано заранее уведомлять другие страны.

Что отрабатывают белорусские военные

В программу манёвров включены охрана государственной границы, использование беспилотных летательных аппаратов, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооружённых формирований.

Подразделения также тренируются отражать нападения с применением дронов, лёгкой авиации и других средств воздушного нападения.

Часть учений проходит на Гожском, Брестском и Ружанском полигонах. Гожский полигон находится непосредственно возле литовской границы, Брестский — примерно в 15 километрах от Польши, а Ружанский — приблизительно в 60 километрах.

Особое внимание — Сувалкскому коридору

Расположение полигонов привлекает повышенное внимание стран НАТО, поскольку манёвры проходят в районе Сувалкского коридора — одного из наиболее уязвимых участков восточного фланга альянса.

Этот отрезок польско-литовской границы протяжённостью около 100 километров обеспечивает сухопутное сообщение Литвы, Латвии и Эстонии с остальной территорией НАТО. Одновременно он разделяет Беларусь и российскую Калининградскую область.

Возможная блокировка этого участка в случае вооружённого конфликта могла бы серьёзно осложнить переброску союзных сил и снабжение стран Балтии. Поэтому любые военные действия вблизи коридора тщательно отслеживаются Польшей, Литвой и другими членами НАТО.

Учения проходят почти непрерывно

Нынешние манёвры стали частью более широкой проверки белорусского сектора безопасности. 11 сентября Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон возле Барановичей и заявил о намерении оценить готовность всей системы обороны государства.

После начала полномасштабной войны России против Украины военные учения на территории Беларуси проводятся регулярно. Ранее в них неоднократно участвовали и российские подразделения.

Беларусь официально не направляла свои войска на войну против Украины. При этом с февраля 2022 года Минск предоставляет России территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство. Белорусские предприятия также выполняют заказы российского оборонного комплекса — по имеющимся оценкам, в таком сотрудничестве участвуют более 100 компаний.

Недавно украинская пограничная служба заявила, что российские войска используют размещённые в Беларуси ретрансляционные станции для управления беспилотниками, атакующими цели на западе Украины.

Белорусские власти представляют учения как запланированную оборонительную подготовку. Однако место их проведения, участие танковых и механизированных подразделений, а также отработка операций с применением беспилотников делают манёвры важным фактором безопасности для Польши, Литвы и всего Балтийского региона.

×
#НАТО #Литва #Польша #границы #безопасность #технологии #Беларусь #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Знакомство в приложении для свиданий привело к серьёзному скандалу в одном из ключевых морских штабов НАТО.
Изображение к статье: снимок со спутника
Изображение к статье: Диверсия в Нидерландах
Изображение к статье: Италия–Испания: паспортный контроль и путешествие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самолет railBaltic
Бизнес
Изображение к статье: фбр
В мире
Изображение к статье: Мама с дочкой в поликлинике
Наша Латвия
Изображение к статье: Витамины и печень
Люблю!
Изображение к статье: медвежата
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет
В мире
Изображение к статье: Самолет railBaltic
Бизнес
Изображение к статье: фбр
В мире
Изображение к статье: Мама с дочкой в поликлинике
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео