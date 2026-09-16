С 15 по 18 сентября белорусская армия проводит военные учения в непосредственной близости от границ с Польшей и Литвой. Минск заявляет об их оборонительном характере, однако военнослужащие отрабатывают применение беспилотников, борьбу с диверсионными группами и отражение воздушных атак.

Манёвры проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил Беларуси. В них задействованы органы военного управления, тактические соединения и отдельные части, включая механизированные и танковые подразделения.

По информации Министерства обороны Беларуси, главная цель учений — проверить готовность штабов и войск к подготовке и проведению стратегической операции. В ведомстве подчёркивают, что манёвры предусмотрены планом подготовки армии на 2025–2026 годы и направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Точное количество участвующих военнослужащих и задействованной техники не называется. Минск утверждает, что масштабы учений не превышают пороговых значений, установленных Венским документом 2011 года, при которых государство обязано заранее уведомлять другие страны.

Что отрабатывают белорусские военные

В программу манёвров включены охрана государственной границы, использование беспилотных летательных аппаратов, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооружённых формирований.

Подразделения также тренируются отражать нападения с применением дронов, лёгкой авиации и других средств воздушного нападения.

Часть учений проходит на Гожском, Брестском и Ружанском полигонах. Гожский полигон находится непосредственно возле литовской границы, Брестский — примерно в 15 километрах от Польши, а Ружанский — приблизительно в 60 километрах.

Особое внимание — Сувалкскому коридору

Расположение полигонов привлекает повышенное внимание стран НАТО, поскольку манёвры проходят в районе Сувалкского коридора — одного из наиболее уязвимых участков восточного фланга альянса.

Этот отрезок польско-литовской границы протяжённостью около 100 километров обеспечивает сухопутное сообщение Литвы, Латвии и Эстонии с остальной территорией НАТО. Одновременно он разделяет Беларусь и российскую Калининградскую область.

Возможная блокировка этого участка в случае вооружённого конфликта могла бы серьёзно осложнить переброску союзных сил и снабжение стран Балтии. Поэтому любые военные действия вблизи коридора тщательно отслеживаются Польшей, Литвой и другими членами НАТО.

Учения проходят почти непрерывно

Нынешние манёвры стали частью более широкой проверки белорусского сектора безопасности. 11 сентября Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон возле Барановичей и заявил о намерении оценить готовность всей системы обороны государства.

После начала полномасштабной войны России против Украины военные учения на территории Беларуси проводятся регулярно. Ранее в них неоднократно участвовали и российские подразделения.

Беларусь официально не направляла свои войска на войну против Украины. При этом с февраля 2022 года Минск предоставляет России территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство. Белорусские предприятия также выполняют заказы российского оборонного комплекса — по имеющимся оценкам, в таком сотрудничестве участвуют более 100 компаний.

Недавно украинская пограничная служба заявила, что российские войска используют размещённые в Беларуси ретрансляционные станции для управления беспилотниками, атакующими цели на западе Украины.

Белорусские власти представляют учения как запланированную оборонительную подготовку. Однако место их проведения, участие танковых и механизированных подразделений, а также отработка операций с применением беспилотников делают манёвры важным фактором безопасности для Польши, Литвы и всего Балтийского региона.