Спецтрибунал в Гааге огласил приговор бывшему президенту Косово Хашиму Тачи. Суд признал его ответственность за 96 политических убийств и другие преступления Освободительной армии Косово.

Экс-президент Косово Хашим Тачи во время слушаний в ГаагеФото: Jerry Lampen/ANP/picture-alliance Бывший президент Косово Хашим Тачи приговорен к 25 годам тюремного заключения за военные преступления. В среду, 16 сентября, спецтрибунал по расследованию военных преступлений в Косово признал его виновным, в частности, в "незаконных задержаниях, пытках, убийствах и жестоком обращении".

Трибунал в Гааге среди прочего счел доказанной ответственность 58-летнего Тачи за 96 политических убийств и другие тяжкие преступления, такие как пытки и преследования.

Обвинение требовало приговорить Тачи к 45 годам

Сторона обвинения призывала спецтрибунал приговорить Тачи и трех других обвиняемых - бывших командиров Освободительной армии Косово (ОАК) - к 45 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ходе войны в Косово. Никто из обвиняемых не признал свою вину.

В ходе судебных слушаний, которые проходили с 2023 года, показания дали почти 300 свидетелей, в разбирательстве участвовали 155 потерпевших.

Хашим Тачи предстал перед спецтрибуналом в Гааге в 2020 году по обвинению в военных преступлениях в период войны за независимость края от Сербии в 1998-1999 годах. В результате действий Освободительной армии Косово в этот период пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей прочих национальностей, а также политических оппонентов указанных лиц.

Хашим Тачи - один из основателей Освободительной армии Косово

Тачи был одним из основателей ОАК, а с 2000 по 2016 годы он являлся лидером Демократической партии Косово (ДПК), в прошлом - политического крыла ОАК. В 2008-2014 годах Тачи занимал пост премьер-министра республики, затем возглавлял МИД, а в начале 2016 года был избран президентом Косово. В ноябре 2020 года, вскоре после предъявления ему обвинений в Гааге, он ушел в отставку. Впоследствии был арестован и передан суду.

В результате войны в Косово погибли более 10 тысяч человек, 1641 человек до сих пор числится пропавшим без вести. Вооруженный конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии, продолжавшихся 78 дней. Впоследствии Косово отделилось от Сербии и в 2008 году в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. До сих пор Сербия блокирует его полное международное признание при поддержке России и Китая.