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Экс-президент Косово Хашим Тачи получил 25 лет тюрьмы за военные преступления 0 196

В мире
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хашим Тачи

Хашим Тачи. Фото: ICTY.

Специальный суд по Косово в Гааге приговорил бывшего президента Косово Хашима Тачи к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в ряде военных преступлений, включая убийства, пытки, незаконное содержание под стражей и жестокое обращение с людьми во время войны в Косово в конце 1990-х годов.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, обвинение в начале этого года требовало для Тачи 45 лет заключения. Сам бывший президент на протяжении всего процесса отвергал обвинения и рассчитывал на оправдательный приговор.

Вместе с Тачи перед судом предстали ещё три бывших командира Армии освобождения Косово (АОК, UÇK). Они также получили длительные сроки заключения.

Убийства, пытки и незаконные задержания

Суд счёл доказанной ответственность Тачи за убийство 96 человек, выступавших против политики АОК и борьбы за независимость Косово.

Кроме того, согласно решению суда, он несёт ответственность за незаконное произвольное содержание под стражей 385 человек, пытки 303 человек и жестокое обращение примерно с 50 людьми. Среди пострадавших были женщины и дети.

При этом Тачи и трое других подсудимых оправданы по обвинениям в преступлениях против человечности: суд решил, что представленных доказательств для признания их виновными по этим пунктам недостаточно.

От командира АОК до президента

Сейчас Тачи 58 лет. В 1990-е годы он был одним из руководителей этнической албанской Армии освобождения Косово, которая вела вооружённую борьбу за отделение Косово от Сербии.

Конфликт между АОК и сербскими силами перерос в полномасштабную войну. В 1998–1999 годах жертвами насилия становились в том числе косовские албанцы — политические противники АОК, сербское гражданское население и представители других этнических групп, включая ромов.

Война завершилась в 1999 году после продолжавшейся почти три месяца военной операции НАТО против Югославии.

После войны Тачи перешёл в большую политику. Он занимал пост премьер-министра Косово, а затем стал президентом. В 2020 году Тачи ушёл в отставку с президентского поста, чтобы предстать перед судом в Гааге.

Приговор вызвал протесты

Решение суда стало крайне чувствительной темой в Косово. Как сообщает NOS, в Гааге сторонники Тачи собрались возле суда, заявляя о поддержке бывшего президента и утверждая, что судебный процесс был несправедливым.

Массовые акции в поддержку Тачи прошли и в Приштине. Для многих косовских албанцев бывшие командиры АОК остаются национальными героями и символами борьбы за независимость.

Судебные разбирательства для Тачи на этом не заканчиваются. Позднее в этом месяце должен начаться отдельный процесс, связанный с обвинениями в запугивании свидетелей.

Приговор стал одним из наиболее значимых судебных решений, связанных с преступлениями времён войны в Косово. Тачи, который после войны прошёл путь от командира АОК до главы государства, получил 25 лет тюрьмы за военные преступления, однако был оправдан по обвинениям в преступлениях против человечности.

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#НАТО #протесты #Косово #судебный процесс #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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