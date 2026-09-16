Американские власти заявили, что предотвратили подготовку убийства известного российского диссидента, предположительно проживающего в Вашингтоне. По делу обвинения предъявлены пяти иностранным гражданам, трое из которых, по версии следствия, связаны с российскими спецслужбами.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило о предотвращении предполагаемого заговора с целью убийства известного российского диссидента, который, как считают следователи, проживает в районе Вашингтона.

Согласно обвинительному заключению, рассекреченному федеральным судом в Нью-Йорке, по делу проходят пять человек, находящихся за пределами США. Американская прокуратура утверждает, что трое из них являются высокопоставленными представителями российских спецслужб.

По версии следствия, с 2024 года участники сети занимались вербовкой людей в США и других странах для наблюдения за российскими диссидентами, а затем планировали их убийства. Также, как утверждается в обвинении, исполнителям предлагали организовывать диверсии и террористические атаки против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину.

Как следует из материалов дела, для подготовки покушения в США был привлечен житель Бруклина. Ему поручили вести наблюдение за предполагаемой жертвой, за что заплатили небольшие суммы. Позже ему предложили 40 тысяч долларов за убийство диссидента, однако он отказался. После этого, утверждают следователи, организаторы пытались найти других исполнителей.

Именно отказ потенциального исполнителя и последующие действия ФБР, по данным американских властей, позволили предотвратить реализацию плана.

Руководители подразделений ФБР в Нью-Йорке и Вашингтоне заявили, что заговор удалось сорвать благодаря совместной работе нескольких региональных управлений бюро и других правоохранительных органов.

По данным следствия, ранее эта сеть, как предполагается, была сосредоточена на российских диссидентах и перебежчиках, а после начала полномасштабной войны России против Украины расширила круг целей, включив в него страны, поддерживающие Киев.

Все пятеро обвиняемых остаются на свободе. Российская сторона на момент публикации не комментировала предъявленные обвинения.