Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Европейском союзе новый механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы. По ее словам, он должен помочь странам ЕС быстрее координировать действия в ситуациях, которые не подпадают под определение вооруженной агрессии.

Европейский союз должен получить собственный механизм оперативного реагирования на угрозы безопасности, такие как кибератаки, диверсии, поджоги и инциденты с беспилотниками. С таким предложением выступила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения о положении Европейского союза в Европарламенте.

По ее словам, число подобных инцидентов растет, а существующие механизмы не всегда позволяют быстро выработать совместную реакцию всех стран сообщества.

Согласно предложению, если одно из государств ЕС активирует новый механизм, остальные 27 стран должны будут незамедлительно начать консультации. Предполагается, что это позволит быстрее согласовывать совместные действия, предотвращать дальнейшую эскалацию и минимизировать последствия подобных происшествий.

Речь идет не о замене НАТО, а о дополнительном инструменте для Европейского союза. Фон дер Ляйен заявила, что новый механизм должен дополнять статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает проведение консультаций между союзниками при возникновении угроз безопасности, не являющихся вооруженным нападением.

Фактически инициатива касается ситуаций, которые находятся ниже порога военного конфликта, но могут затрагивать безопасность государств. К таким случаям председатель Еврокомиссии отнесла кибератаки, диверсии, поджоги и использование беспилотников.

В своем выступлении фон дер Ляйен также заявила, что существующие механизмы принятия решений в Европе создавались в иных условиях и сейчас необходимо оценить, насколько они соответствуют современным вызовам.

Кроме того, глава Еврокомиссии объявила о планах создать Европейский совет безопасности. Предполагается, что в его работе наряду с лидерами стран ЕС смогут участвовать руководители государств-партнеров, включая Канаду, Норвегию, Украину и Великобританию.

Предложенные инициативы еще предстоит обсудить государствам — членам Европейского союза.