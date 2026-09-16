Германия оценивает готовность своей системы здравоохранения к возможному военному конфликту между Россией и НАТО. Власти страны анализируют состояние больниц и медицинской инфраструктуры, а также разрабатывают планы на случай массового поступления раненых, сообщил Bloomberg.

По данным издания, Бундесвер рассматривает сценарии, при которых в Германию в отдельные периоды могут поступать до 1000 раненых военнослужащих в сутки. Пять военных госпиталей страны самостоятельно не смогут справиться с таким количеством пациентов, поэтому в случае войны к оказанию помощи должны будут подключиться гражданские медицинские учреждения.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Россия потенциально может быть готова к атаке на территорию НАТО к 2029 году. В случае вооруженного конфликта Германия, как член альянса, должна будет участвовать в его обороне. Благодаря расположению в центре Европы страна также может стать одним из ключевых пунктов для переброски войск и приема раненых.

Главный медицинский директор и командир военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт признал, что немецкая система здравоохранения пока не готова к подобному сценарию. По его словам, властям предстоит значительно усилить медицинскую инфраструктуру, обеспечить устойчивость поставок лекарств и улучшить координацию между военными и гражданскими больницами.

При этом проблема заключается не только в количестве больничных коек. Германия зависит от зарубежных поставок компонентов для производства лекарств.