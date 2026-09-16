Бывший министр промышленности Венесуэлы Алекс Сааб признал в американском суде вину по делу об отмывании денег. В рамках сделки с прокуратурой он согласился сотрудничать со следствием, что может иметь значение для расследований против бывшего президента Николаса Мадуро и его окружения.

Бывший министр промышленности Венесуэлы и близкий соратник экс-президента Николаса Мадуро Алекс Сааб признал вину по делу об отмывании денег в федеральном суде США.

Соответствующее признание стало частью соглашения с американской прокуратурой. Согласно его условиям, Сааб обязуется полностью сотрудничать со следствием, предоставлять правдивые показания и отказаться от 195 млн долларов, которые, по версии обвинения, были получены в результате схемы по отмыванию денег.

За признание вины и сотрудничество с властями США он рассчитывает на смягчение наказания. Максимальная санкция по предъявленному обвинению предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако окончательный приговор будет зависеть от того, насколько полно Сааб выполнит условия сделки.

Особое внимание к делу связано с тем, что, по данным американских СМИ, Сааб может дать показания против бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Оба находятся под стражей в Нью-Йорке и ожидают суда по обвинениям, связанным с контрабандой наркотиков и другими преступлениями.

В документах суда отмечается, что Сааб обязался не скрывать информацию и не вводить следствие в заблуждение, в том числе не предоставлять ложные сведения в интересах других лиц или организаций.

История самого Сааба уже несколько лет остается одной из самых громких в венесуэльской политике. Уроженец Колумбии, он был тесно связан с властями Венесуэлы еще со времен президента Уго Чавеса. Позднее, по версии американского следствия, он участвовал в финансовых схемах в интересах правительства Николаса Мадуро, за что получил венесуэльское гражданство и дипломатический паспорт.

В 2020 году Сааба задержали в Кабо-Верде по запросу Интерпола, а спустя год экстрадировали в США. Там его обвинили в руководстве схемой, которая, по версии следствия, использовала программу продовольственной помощи Венесуэле для отмывания денежных средств.

Позже, в 2023 году, он был освобожден в рамках обмена заключенными между США и Венесуэлой и вернулся в Каракас. Осенью 2024 года Мадуро назначил его министром промышленности, однако после смены власти в стране в январе этого года Сааб был отправлен в отставку временной администрацией.

Признание вины и соглашение о сотрудничестве могут стать одним из ключевых этапов американского расследования, поскольку теперь бывший высокопоставленный венесуэльский чиновник обязался давать показания по требованию следствия.