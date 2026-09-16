Знакомство в приложении для свиданий привело к серьёзному скандалу в одном из ключевых морских штабов НАТО. Как сообщает британская газета The Telegraph, испанского военно-морского офицера отстранили от работы на базе Нортвуд из-за подозрений в отношении его возлюбленной. При этом доказательств её сотрудничества с российскими спецслужбами представлено не было.

Испанский военно-морской офицер служил в Союзном морском командовании НАТО на базе Нортвуд под Лондоном. Этот центр координирует операции альянса на море и следит за российскими подлодками, военными кораблями и танкерами теневого флота.

Осенью 2024 года военный познакомился в Tinder с Яниной Уайт — уроженкой СССР, имеющей британское и польское гражданство. Роман развивался быстро: вскоре пара начала жить вместе и открыла совместный банковский счёт.

В декабре офицер пригласил Уайт на рождественское мероприятие в Нортвуде, оформив ей однодневный пропуск. После этого отношения пары заинтересовали службы безопасности Испании и НАТО. Дополнительные подозрения, по данным СМИ, вызвало увлечение женщины стрельбой и посещение тира в английском графстве Эссекс.

В результате проверки офицер лишился доступа к секретным материалам и пропуска на базу. Летом 2025 года его вывели с территории Нортвуда, а затем отправили обратно в Испанию.

Позднее военный и Уайт попытались вновь попасть на базу, объяснив, что хотят забрать личные вещи. Охрана не пропустила их и вызвала полицию, но задержаний не последовало. СМИ также сообщали, что после отстранения офицера пара побывала на объекте НАТО в Португалии. Уайт утверждает, что не посещала закрытых помещений.

Сам офицер считает, что неподтверждённые подозрения разрушили его репутацию и перечеркнули 35 лет безупречной службы. Его имя и нынешнее место работы не раскрываются.

Уайт также отвергает обвинения и настаивает, что стала жертвой предвзятого отношения из-за своего советского происхождения. Её не арестовывали, официального обвинения в шпионаже ей не предъявляли, а сведений о передаче секретных данных не опубликовано.

Дополнительные вопросы возникли после рассказа Уайт о недавней поездке в Санкт-Петербург. По её словам, там с ней около двух часов беседовал человек по имени Андрей, представившийся сотрудником ФСБ. Он якобы интересовался службой её бывшего партнёра, расследованием НАТО и их отношениями.

Женщина утверждает, что ничего не знала о работе офицера, поскольку дома они договорились не обсуждать служебные вопросы. Сейчас пара рассталась, а Уайт судится с Министерством обороны Великобритании и НАТО, заявляя о дискриминации.

Таким образом, роман привёл к потере офицером допуска и фактическому завершению его службы в Нортвуде. Однако опубликованные материалы пока свидетельствуют лишь о подозрениях и мерах предосторожности — причастность Уайт к российской разведке не доказана.