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Минск освободит 25 политзаключенных. Взамен США ослабят санкции 1 172

В мире
Дата публикации: 16.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Лукашенко с посланниками Трампа

Спецпосланник президента США Джон Коул и власти Беларуси договорились об освобождении 25 заключенных. Соединенные Штаты снимут санкции с двух компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

По итогам визита в Беларусь спецпосланника президента США Джона Коула Минск начал освобождать политзаключенных. "В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек", - цитирует слова Коула белорусское госагентство БелТА утром в среду, 16 сентября.

США снимут санкции с двух компаний Беларуси

Коул также указал, что США со своей стороны снимут санкции с двух белорусских компаний - предприятия по производству лакокрасочных изделий "Лакокраска" и государственного лесопромышленного концерна "Беллесбумпром". Одновременно он заявил, что Беларусь и Соединенные Штаты добились "значительного прогресса" в переговорах и согласовали "промежуточный договор".

"Стороны продолжат работу над решением остающихся вопросов. Как только все вопросы будут решены и согласованы обеими сторонами, последуют дальнейшие освобождения людей и снятие санкций с белорусских компаний", - добавил Коул.

Родственники заключенных узнали накануне об их освобождении

Накануне вечером родственники некоторых заключенных узнали, что смогут забрать своих близких из исправительных колоний уже утром 16 сентября, пишет правозащитный центр "Вясна".

Визит Коула в Минск начался 15 сентября, в этот день прошла его встреча с правителем Беларуси Александром Лукашенко. Ранее визиты Коула в Беларусь также завершались освобождением политзаключенных. В частности, большая группа заключенных была освобождена в декабре 2025 года. Среди прочих на свободу тогда вышла одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова. В марте на свободу вышли еще 250 политзаключенных.

На конец августа 2026 года, по данным "Вясны", в местах лишения свободы в Беларуси находились 889 политических заключенных.

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#США #санкции #оппозиция #переговоры #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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