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На вулканическом острове Стромболи открыли школу ради одной шестилетней ученицы 0 78

В мире
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Айша и Моника Аббате и Раффа Базине,

Фото: Предоставлено семьёй / Моника Аббате, Раффа Базине

ФОТО: depositphotos

На итальянском вулканическом острове Стромболи после долгого перерыва вновь заработала школа в крошечной деревне Джиностра. В этом учебном году у нее всего одна ученица — шестилетняя Айша. Ради нее на остров специально приехала учительница из-под Милана.

10 сентября шестилетняя Айша, дочь Моники Аббате и Раффы Базине, впервые отправилась в школу. Фотографии девочки с розовым рюкзаком и традиционным подарочным кульком со сладостями широко разошлись по итальянским СМИ. История привлекла особое внимание на фоне многолетнего демографического спада в Италии, передает Le Monde.

Айша — одна из самых юных жительниц Джиностры, небольшого поселения на склоне действующего вулкана Стромболи. Добраться сюда можно только по морю — автомобильной дороги нет даже до главного населенного пункта острова, расположенного на противоположной стороне.

Для единственной школьницы прислали учительницу Лауру Монги, приехавшую из пригорода Милана. Таким образом, в классе сейчас находятся всего два человека — педагог и ее ученица.

Итальянские СМИ уже называют школу Джиностры «самой маленькой школой Европы». Само поселение тоже известно своими миниатюрными масштабами: местный порт, согласно распространенному утверждению, считается одним из самых маленьких в мире.

Жизнь здесь остается необычной даже по меркам небольших итальянских островов. Машин в Джиностре нет, а для перевозки грузов используют осла. Централизованного водоснабжения также нет — питьевую воду доставляют танкерами. Электричество появилось здесь лишь в начале 2000-х годов.

И все это — буквально под боком у одного из самых активных вулканов Европы. Стромболи практически постоянно проявляет активность, выбрасывая лаву и периодически напоминая о себе грохотом, хорошо знакомым местным жителям.

История шестилетней Айши стала своеобразным символом борьбы маленьких итальянских поселений за жизнь: там, где из-за сокращения населения школы обычно закрываются, в Джиностре школу, напротив, открыли ради одного ребенка.

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#образование #Италия #демография
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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