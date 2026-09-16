Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наверняка денег потребуют - страны Балтии выступят с единой позицией по Rail Baltica 1 377

В мире
Дата публикации: 16.09.2026
LETA
Изображение к статье: плакат Rail Baltica
ФОТО: LETA

В правительстве Латвии сообщили, что 21 сентября премьер-министры всех трех стран Балтии выступят с единой позицией по "Rail Baltica", которую изложат и Европейской комиссии. План Латвии, Литвы и Эстонии будет предусматривать единое мнение как по срокам проекта, так и по бюджету.

Также Латвией в следующий понедельник обещано представить пять основных направлений сокращения расходов по реализации "Rail Baltica" на несколько миллиардов евро. В этом вопросе все страны Балтии также должны быть едины.

"Приняв эти решения, мы сможем сократить расходы на миллиарды, и именно этого от нас ждет Брюссель, чтобы переговоры о выделении средств были более успешными", - сказали в правительстве.

Это большой шаг вперед, когда все три страны Балтии сообща решают вопросы "Rail Baltica". "По отдельности мы слабы. Вместе мы сильнее, и, если договоримся, то сможем гораздо успешнее реализовать проект и получить финансирование", - подчеркнул источник в Кабмине.

Стоимость первой очереди "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, а с учетом индексации - 6 млрд евро.

Общие расходы по проекту в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году стоимость проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.

×
#страны Балтии #транспорт #бюджет #инфраструктура #расходы #финансирование #Европейская комиссия #Rail Baltica
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Джон Коул и Александр Лукашенко.
Изображение к статье: Урсула фон дер Ляйен
Изображение к статье: фбр
Изображение к статье: Самолет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Роналду на поле
Спорт
Изображение к статье: Посадите эти три растения на даче, чтобы избавиться от грызунов
Дом и сад
Изображение к статье: Сентябрьские хлопоты в саду и огороде
Люблю!
Изображение к статье: клумба и фонтан
Наша Латвия
Изображение к статье: Дети у врача
Наша Латвия
Изображение к статье: темная личность
В мире
Изображение к статье: Роналду на поле
Спорт
Изображение к статье: Посадите эти три растения на даче, чтобы избавиться от грызунов
Дом и сад
Изображение к статье: Сентябрьские хлопоты в саду и огороде
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео