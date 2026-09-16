В правительстве Латвии сообщили, что 21 сентября премьер-министры всех трех стран Балтии выступят с единой позицией по "Rail Baltica", которую изложат и Европейской комиссии. План Латвии, Литвы и Эстонии будет предусматривать единое мнение как по срокам проекта, так и по бюджету.

Также Латвией в следующий понедельник обещано представить пять основных направлений сокращения расходов по реализации "Rail Baltica" на несколько миллиардов евро. В этом вопросе все страны Балтии также должны быть едины.

"Приняв эти решения, мы сможем сократить расходы на миллиарды, и именно этого от нас ждет Брюссель, чтобы переговоры о выделении средств были более успешными", - сказали в правительстве.

Это большой шаг вперед, когда все три страны Балтии сообща решают вопросы "Rail Baltica". "По отдельности мы слабы. Вместе мы сильнее, и, если договоримся, то сможем гораздо успешнее реализовать проект и получить финансирование", - подчеркнул источник в Кабмине.

Стоимость первой очереди "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, а с учетом индексации - 6 млрд евро.

Общие расходы по проекту в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году стоимость проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.