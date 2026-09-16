Накануне выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в парламенте бывший председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил Euronews, что она не справилась с вызовами ЕС.

Председатель Еврокомиссии «очень медленно» принимает необходимые решения перед лицом нынешних вызовов, стоящих перед Европейским союзом (ЕС), заявил Шарль Мишель. Он возглавлял Европейский совет в первый срок фон дер Ляйен на посту главы комиссии с 2019 по 2024 год.

Его слова прозвучали накануне традиционной, с большим интересом ожидаемой ежегодной речи о положении Союза, с которой фон дер Ляйен в среду выступила в Европарламенте в Страсбурге. В ней она обозначила своё видение и приоритеты на следующий год.

В свою очередь Мишель сосредоточился на невыполненных обещаниях прошлых лет.

«Я вижу, что сегодня ЕС сталкивается со сложными вызовами: конфликтов становится всё больше, идёт война на европейской земле, а в конкуренции с Китаем и Соединёнными Штатами мы находимся в трудном положении», — сказал Мишель в флагманской утренней программе Euronews Europe Today.

«Нужно сосредоточиться на ключевых вопросах, а ключевой вопрос — не в связях и не в новых инициативах. За последние годы комиссия запустила 400 инициатив. Но где результат? Где улучшения? Когда я встречаюсь с предпринимателями, они разочарованы, потому что не ощущают чувства срочности».

Чрезмерное регулирование делает ЕС слабее

По словам Мишеля, в вопросе укрепления конкурентоспособности ЕС, который он считает главным приоритетом для союза сегодня, возник тупик.

«Есть вопрос, очень простой вопрос: стал ли ЕС лучшим местом для инвестиций? Стал ли он лучшим местом для инноваций? Мы видим множество регуляций, чрезмерное регулирование», — отметил он.

Мишель добавил, что не было существенного прогресса, например, по созданию союза рынков капитала — по сути, единого рынка капитала в рамках ЕС, который рассматривается как один из ключевых столпов укрепления конкурентоспособности.

«Это делает нас слабее, слишком слабыми в нынешних условиях». Признав, что в этом не только вина фон дер Ляйен, он всё же подчеркнул, что «на ней лежит ответственность» и «нет сомнений, что она очень медленно принимает решения. У меня складывается впечатление, что ей не хватает концентрации на том, что действительно важно».

Глава Еврокомиссии затронула эту тему в своей речи в среду, заявив, что благодаря единому рынку ЕС и «индустрии и услугам мирового уровня» союз располагает основой, позволяющей конкурировать и расти рядом с крупными мировыми державами, такими как Китай и США, но при этом остаётся слишком фрагментированным.

Фон дер Ляйен настаивает, что комиссия добивается результатов на этом направлении: «У нас теперь есть политическое соглашение по дорожной карте “Одна Европа, один рынок”. И вместе мы можем и должны завершить эту историческую переработку единого рынка к концу следующего года».

«Слепое следование за США»

По мнению Мишеля, подход фон дер Ляйен к отношениям с Соединёнными Штатами при президентстве Дональда Трампа также поставил под угрозу безопасность Европы. Её критиковали депутаты Европарламента и другие за так называемое «соглашение в Тёрнберри» — торговую сделку между ЕС и США, заключённую прошлым летом и, как считали некоторые, слишком невыгодную для Европы.

«У меня сложилось впечатление, что она решила следовать за Соединёнными Штатами слепо, даже когда это шло вразрез с фундаментальными интересами Европейского союза, — сказал Мишель. - Была определённая наивность, как мне кажется, и многие европейские лидеры — несколько лет назад я был одним из них — подчёркивали, насколько важно строить европейский суверенитет, эту европейскую независимость, о которой она только сейчас начинает говорить, но было потеряно много времени».

Тем не менее Мишель говорит, что «остаётся оптимистом», потому что «плана Б нет».

«Я думаю, это вопрос времени, и рано или поздно станет очевидно, что настал момент действовать, время перезагрузки европейского проекта. А для этого нужно сосредоточиться на ключевых вопросах: бизнес, экономическое развитие, облегчение жизни наших предпринимателей, более разумное регулирование, больше инвестиций. Именно это, по моему мнению, имеет решающее значение».