После масштабной диверсии на железных дорогах Нидерландов виновники до сих пор не найдены. Следователи проверяют возможную причастность радикально настроенных фермерских активистов, однако руководитель ProRail признаёт: на местах, где к рельсам прикрепили металлические трубы, практически не было камер наблюдения.

Как сообщал bb.lv, утром 15 сентября движение поездов в нескольких регионах Нидерландов было нарушено из-за масштабной диверсии. Неизвестные закрепили на рельсах металлические трубы, парализовав железнодорожное сообщение в центральной, восточной и северной частях страны. Один поезд столкнулся с препятствием, но, к счастью, аварии и пострадавших удалось избежать.

«Я считаю происходящее по-настоящему ужасным», — заявила в эфире программы Nieuwsuur председатель правления ProRail Мирьям ван Велтхёйзен.

После диверсии компания усилила видеонаблюдение и патрулирование железнодорожной сети. Однако полностью контролировать пути невозможно: их общая протяжённость в Нидерландах составляет около 7000 километров, передает NOS.

«То, что сделали эти люди, чрезвычайно опасно. Я призываю их прекратить: если на путях лежит посторонний предмет, поезд может сойти с рельсов», — подчеркнула глава ProRail.

Камеры могли не зафиксировать диверсантов

Личности виновников пока не установлены. Появились сведения о возможной причастности фермерских активистов: по данным NOS, в некоторых аграрных интернет-группах перед открытием парламентского года обсуждались радикальные протестные акции, включая способы крепления труб к рельсам.

Однако это пока лишь одна из версий следствия. Протестные организации Agractie и Farmers Defence Force заявили, что не имеют отношения к произошедшему. При этом представитель Farmers Defence Force Марк ван ден Увер не исключил, что диверсию могли устроить отдельные фермеры.

Надежды установить виновников по записям видеокамер немного. По словам Ван Велтхёйзен, большинство камер ProRail размещено возле железнодорожных переездов. Они используются главным образом для предотвращения самоубийств и контроля безопасности движения. На участках, где произошли диверсии, камер значительно меньше.

Система остановила поезда почти в 35 местах

Неизвестные прикрепляли к путям металлические трубы, нарушая работу системы контроля. Почти в 35 местах автоматика обнаружила помехи, после чего железнодорожные сигналы переключились на красный.

По словам главы ProRail, система безопасности сработала должным образом: при обнаружении нарушения информация автоматически поступала диспетчерам, а движение поездов блокировалось.

Однако существует и более опасный сценарий. Если предмет положен на рельсы таким образом, что система его не распознаёт, сигналы могут не переключиться на красный. Именно это, предположительно, произошло возле Стенвейка, где поезд столкнулся с находившимся на путях предметом. Состав не сошёл с рельсов, люди не пострадали.

Ван Велтхёйзен отметила, что для машиниста подобная ситуация становится серьёзным испытанием: он видит препятствие впереди и несёт ответственность за безопасность всего состава.

За диверсию могут приговорить к 15 годам

Профессор Лейденского университета, специалист по терроризму и политическому насилию Барт Схюрман считает, что произошедшее выходит далеко за рамки обычного вандализма или протестной акции.

По его словам, виновники допустили возможность схода поездов с рельсов, столкновений, гибели и ранения людей — даже если причинение вреда пассажирам не являлось их непосредственной целью. Если они действительно хотели избежать жертв, то должны были заранее предупредить о заложенных препятствиях.

Прокуратура может применить статью 164 Уголовного кодекса Нидерландов об умышленном создании опасности для железнодорожного и воздушного транспорта. Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы. Если будет установлен террористический мотив, срок может оказаться ещё больше.

Кроме уголовного наказания, возможным виновникам грозят многомиллионные иски. Из-за остановки движения, отмены рейсов и нарушения расписания железнодорожные компании понесли убытки, которые могут быть взысканы с осуждённых.

На защиту путей требуется 600 миллионов евро

Ещё в конце 2025 года эксперты предупреждали, что нидерландская железнодорожная сеть недостаточно защищена от диверсий, кибератак и других гибридных угроз. Согласно подготовленному докладу, для повышения устойчивости железных дорог необходимо не менее 600 миллионов евро.

Глава ProRail призвала правительство выделить эти средства. По её словам, произошедшее показало, что железнодорожной инфраструктуре необходима дополнительная защита.

Несмотря на серьёзность ситуации, Ван Велтхёйзен высоко оценила работу сотрудников ProRail, которым удалось оперативно остановить движение и избежать крупных аварий. Одновременно среди железнодорожников сохраняются тревога и возмущение из-за того, что неизвестные сознательно подвергли опасности пассажиров и машинистов.

Автоматическая система безопасности предотвратила возможную катастрофу, но диверсия обнаружила серьёзную уязвимость — тысячи километров путей невозможно постоянно контролировать, а на многих участках нет камер. Если виновники будут найдены, им могут грозить длительные сроки заключения и многомиллионные требования о возмещении ущерба.