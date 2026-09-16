Группа польских правых политиков обратилась к премьер-министру Дональду Туску с предложением провести во Львове "Польский марш независимости" 11 ноября - в День независимости Польши.

Обращение подписали 21 политик, среди них лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, депутат Европарламента Гжегож Браун и бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщил TVN24.

Авторы обращения заявляют, что польское государство, по их мнению, недостаточно поддерживает поляков, проживающих в Украине.

Инициатива объединила представителей нескольких польских правых политических сил - "Права и справедливости", "Конфедерации", "Развития Плюс" и "Конфедерации польской короны".

Предложение провести марш во Львове появилось на фоне продолжающихся споров между Польшей и Украиной по вопросам исторической памяти и политики в отношении национальных меньшинств.

Ранее Гжегож Браун, возглавляющий "Конфедерацию польской короны", повредил памятник Украинской повстанческой армии в польском Бялыстоке в Люблинском воеводстве.