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После недавней диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии обнаружили дрон у военного аэродрома 2 376

В мире
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: полицейские Германии
ФОТО: Youtube

Недалеко от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером обнаружены обломки беспилотника. Полиция выясняет происхождение дрона и причины его появления в районе военной базы.

В Германии начато расследование после обнаружения обломков беспилотника рядом с военным аэродромом Вунсторф под Ганновером.

Фрагменты дрона нашли в понедельник неподалеку от озера Штайнхудер-Мер. Сейчас полиция обследует прилегающую незаселенную территорию, рассчитывая обнаружить остальные части аппарата и установить обстоятельства его падения.

По данным немецких СМИ, место происшествия находится примерно в одном километре от военного аэродрома Вунсторф, где базируются военно-транспортные самолеты A400M ВВС Германии.

Пока неизвестно, кому принадлежал беспилотник и с какой целью он находился вблизи военного объекта. Следователи рассматривают различные версии и продолжают устанавливать владельца аппарата.

Сам факт обнаружения дрона рядом с военной инфраструктурой привлекает особое внимание на фоне недавних инцидентов в Германии. В августе в аэропорту Лейпцига рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124, перевозившим боеприпасы, был найден беспилотник со взрывчаткой.

Позднее немецкие власти сообщили, что в той операции использовалось сразу несколько дронов. 1 сентября правительство Германии официально заявило, что считает Россию причастной к попытке диверсии в аэропорту. Российская сторона ранее отвергала обвинения в подобных действиях.

Хотя связь между двумя случаями пока не установлена, обнаружение беспилотника возле одной из военных авиабаз Германии происходит на фоне повышенного внимания властей к безопасности стратегических объектов.

Расследование продолжается, а полиция рассчитывает найти дополнительные фрагменты дрона, которые могут помочь установить его происхождение и маршрут.

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#полиция #безопасность #технологии #новости #дроны #Россия #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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